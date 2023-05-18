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大陸 大陸焦點 特派現場

男子月賺9萬遭疑出軌　爬上14樓復仇....尷尬！女友不知情

記者任以芳／綜合報導

浙江湖州一名26歲男子，月賺2萬人民幣（9萬台幣）遭到女友懷疑出軌，一氣之下，酒後去12樓頂樓想輕生報復對方，一開始女友還不知情，直到警方通知才趕來現場勸阻，結果讓男子更火大，當眾人面做出危險行為，還好被警消人員緊急救下來。

據陸媒報導，該起事件發生於16日，浙江一名男子晚上情緒激動，懷著絕望和憤怒的心情，衝上12樓的樓頂想要輕生，被附近居民發現立刻報警，當地警方立即趕到現場，一直聽到男子大喊，「我不想活了！老婆（女友）叫我滾。」

警方立刻聯繫男子女友，發現電話、社交軟件通通無法使用，原來男子的所有聯系方式都被「拉黑」。情急之下，警方趕到女子的住所，詢問女子，「他什麽事情你知道吧？」女子表示「他出軌」，民警接著詢問，「他現在什麽事情你知道吧？」此時女子都不知道男子站在樓頂，於是接著回答，「他出軌嘛」。

▲▼ 男子一天睡三小時、月賺2萬人民幣被嫌棄出軌 。（圖／翻攝網易）

▲男子一天睡三小時、月賺2萬人民幣被嫌棄出軌 。（圖／翻攝網易）

當女子知道男友為自己想不開，立刻跟警方趕到現場。女子勸說，「你喝多了，趕快下來，怎麼像傻子一樣，我我誤會你了。」男子則說，「妳還好意思？不道歉？」語畢在眾人的目睹之下做出危險行為，關鍵時刻，救援人員緊急拉了一把，抓住他的胳膊，七八個人合力將他拉回了安全的地面。

經過驚險的經歷，男子終於恢復清醒，感激地下跪感謝警方和消防人員的英勇救援。平息情緒之後，向救援人員傾訴了自己的心聲。

他抱怨稱自己每個月要賺錢2萬人民幣，每天只能睡3個小時，還要承受女友對他的懷疑和指責，這讓他倍感壓力和傷痛。並且強調自己沒有出軌，對於女友的指責感到無法接受。

據陸媒報導，這對情侶原本計劃在年底結婚，經歷這是危機是否如期舉行，等看兩人溝通智慧和信任。

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