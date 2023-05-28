臉書驚見「黃仁勳股票交流群」　他傻眼：詐騙集團很follow時事

▲黃仁勳近期因為出席台大畢典致詞引發關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

臉書詐騙廣告層出不窮，詐騙集團為了取信被害人，甚至會盜用名人照片，利用名人名義發文。輝達（NVIDIA）執行長暨創辦人黃仁勳近日在台大畢典致詞，引發各界關注，不料馬上有詐騙集團利用他的名義，在臉書散布詐騙廣告，讓媒體人黃揚明看了忍不住驚呼「詐騙集團真的很Follow時事！」

媒體人黃揚明27日在臉書轉貼該詐騙廣告，可以看見詐騙集團不但盜用黃仁勳照片，還以「台灣囝仔黃仁勳」名義發文。詐騙集團寫下「近期NVIDIA第二季業績預告，讓AI產業在股市大漲，財經專家謝金河稱讚是超級巨星，光芒蓋過馬斯克，對此我感到由衷高興，作為一位台灣人我很自豪！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著話鋒一轉，說是為了感謝大家的支持，「現在我聯合許多財經專家組建了一個股票交流群，每天都會分享股市技巧和資訊以及必漲股，希望幫助想學好股票的有緣人，助大家走上股市獲利大道」，照片下方還寫著「點擊按鈕免費加入，黃仁勳股市分享無藏私」。貼文讓黃揚明忍不住嘆「真的很Follow時事！」

▲詐騙集團盜用黃仁勳的照片，還以黃仁勳的名義發文。（圖／翻攝自臉書）

其他網友看了照片後傻眼說，「詐騙走在潮流的前鋒」、「詐騙真是台灣之光，跟著上時事」、「幾百億美金身價的人，有需要去搞什麼股票群嗎，笑死」、「現在詐騙集團結合ChatGPT寫文，分分鐘就能創新帳號」、「以前是八點檔會參考時事哏，現在連詐騙也跟上」、「黃仁勳怎麼會閒到去教你們炒股，清醒一點啊」。