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社會 社會焦點 保障人權

台中手搖飲開幕玩露出！男嗨「真的有摸到」　總公司震怒發聲明

記者白珈陽、許權毅、莊智勝／台中報導

台中市北區「軍茶」北平店日前傳出鹹濕露出風波，有網友在社群媒體打卡、上傳裸露照片，並稱「打卡摸奶」、「記得要說通關密語喔」等語，引發輿論譁然。對此，軍茶總部今(30日)火速發出聲明，強調不可能要求加盟店出現違反公序良俗之行為，因裸露照片、文字已影響聲譽，「本公司已令該加盟店停止營業！」

▲▼台中軍茶北平店開幕，女網紅到場露奶。（圖／翻攝推特）

▲女網紅日前在飲料店玩「攤販露出」衝人氣。（圖／翻攝推特）

連鎖手搖飲「軍茶」北平店日前傳出不雅風波，一名推特女網紅前往該店進行「攤販露出」活動，並有男網友上傳露點照，稱「軍茶北平店，我來打卡摸奶了，送珍珠還送飲料超開心，大家趕快來找小芸，記得要說通關密語，『找小芸』喔！」、還有網友分享心得「有摸到奶超開心的！」等語。

▲▼台中軍茶北平店開幕，女網紅到場露奶。（圖／翻攝推特）

▲男網友與女網紅露點合照，還分享心得「有摸到奶超開心的」。（圖／翻攝推特）

誇張行徑曝光後震驚「軍茶」總部，今總公司隨即發出聲明，經調查，本案件為該店加盟主友人於開幕時為幫忙衝人氣之個人行為，「本公司事前並不知情，亦不可能要求加盟店有違反公序良俗之行為，因上開照片、文字已嚴重影響公司聲譽，本公司已令該加盟店停止營業，並會追究相關人等有關影響本公司商譽之行為。」

▲▼台中軍茶北平店開幕，女網紅到場露奶。（圖／翻攝臉書／軍茶-Junchan總部）

▲軍茶總公司今震怒發出聲明，要求該加盟店停止營業。（圖／翻攝臉書／軍茶-Junchan總部）

《ETtoday新聞雲》實際訪查該名女網友推特，發現當天的打卡露點照幾乎都已刪除，該女也在推特發文提醒，「大家注意，我不怕丟臉，只怕大家出事，是我的錯，怕大家也被請去警局喝茶，請大家馬上刪掉任何露點的照片，不管是不是藝術照，拜託大家，你們不能被我拖下水，求你們，快點！」

▲▼台中軍茶北平店開幕，女網紅到場露奶。（圖／翻攝推特）

▲女網紅昨夜在推特緊急PO文，請大家刪除露點照。（圖／翻攝推特）

對此，台中市警第二分局也表示，29日晚間網路巡邏時於推特發現北平路某飲料店疑有散播不雅圖片以招攬客人之違法行為，事後警方將涉案張姓女網紅帶返派出所偵辦，並依散布、播送、販賣、製造持有猥褻物品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

案經員警查處，張姓女網紅(26歲)涉嫌於社群Twitter散播渠之不雅圖片，張女顯已違反散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。

▼受到露出風波影響，該加盟店貼出暫停營業公告。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼台中軍茶北平店開幕，女網紅到場露奶。（圖／記者白珈陽翻攝）

▼該飲料店才剛開幕隨即遭勒令停業。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中軍茶北平店開幕，女網紅到場露奶。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中軍茶北平店開幕，女網紅到場露奶。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中軍茶北平店開幕，女網紅到場露奶。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中軍茶北平店開幕，女網紅到場露奶。（圖／記者許權毅攝）

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