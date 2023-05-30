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獨／開7天出事了！飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

記者許權毅／台中報導

台中市「軍茶」北平店傳出鹹濕招客，一名張姓女網紅在社群網站上傳裸照，還稱「說通關密語打卡摸奶」等語，結果被警方送辦，軍茶總部勒令該加盟店停業7天。附近店家說，該店開不到一個禮拜，確實有客人買完飲料就被帶進裡面，昨天就看到警察來把人帶走。

▲台中26歲張姓女網紅在飲料店玩「攤販露出」衝人氣，29日遭警方帶回。（圖／翻攝推特）

台中市北區北平加盟店傳出鹹濕招客，一名26歲張姓女網紅，在推特帳號「E奶XXX」宣傳「攤販露出」活動，貼文寫下「來買飲料記得講『找小芸』會有福利」意旨能夠觸碰胸部，有男客消費後分享「真的能摸奶」，還拍下合照打卡，相當誇張。

▲▼軍茶。（圖／記者許權毅攝）

▲▼軍茶台中北平店自行張貼公告，承認因個人行銷行為遭總部勒令停業7日。（圖／記者許權毅攝）

▲▼軍茶。（圖／記者許權毅攝）

附近民眾指出，這間店才開不到一個禮拜，人潮相當多，店前還掛上紅布條寫下「一輩子買一送一」，不料還有「買飲料送摸奶」，看上去穿著還好，只是在裡面怎麼樣就不知道了。

附近店家指出，軍茶人潮多，曾目睹有男客買完飲料後被帶進去，但不曉得裡面的狀況。此外，該店應該是租整棟，只是攤位擺在外頭，4月初就來裝潢，但直到上禮拜才開始營業，店員看上去都是年輕人，2男1女，不料開一個禮拜就出事，昨（29）天有看到2台警車來，把女生帶走。

▲▼軍茶。（圖／記者許權毅攝）

《ETtoday新聞雲》記者實際走訪該店，發現店家已經將攤位收起，店前還張貼多張告示，寫下「因北平店朋友的個人行銷行為，受軍茶總部勒令停業7日，要求限期改善！對購買飲品的顧客感到萬分抱歉！」

▲軍茶總公司今震怒發出聲明，要求該加盟店停止營業。（圖／翻攝臉書／軍茶-Junchan總部）

軍茶總部今日發出聲明，經調查，本案件為該店加盟主友人於開幕時為幫忙衝人氣之個人行為，「本公司事前並不知情，亦不可能要求加盟店有違反公序良俗之行為，因上開照片、文字已嚴重影響公司聲譽，本公司已令該加盟店停止營業，並會追究相關人等有關影響本公司商譽之行為。」

▲▼軍茶。（圖／記者許權毅攝）

對此，台中市警第二分局也表示，29日晚間網路巡邏時於推特發現北平路某飲料店疑有散播不雅圖片以招攬客人之違法行為，事後警方將涉案張姓女網紅帶返派出所偵辦，並依散布、播送、販賣、製造持有猥褻物品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

案經員警查處，26歲張姓女網紅涉嫌於推特散播渠之不雅圖片，張女顯已違反散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。

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