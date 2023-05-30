疑俄羅斯訓練「間諜白鯨」現蹤！　被目擊出現在瑞典海岸

▲挪威漁村2019年首次發現一頭疑似來自俄羅斯的「間諜白鯨」，後來被取名為Hvaldimir。（圖／翻攝自YouTube／OneWhale）

記者張寧倢／編譯

挪威最北端芬馬克地區（Finnmark）漁村2019年首次發現一頭疑似來自俄羅斯的「間諜白鯨」，牠當時身上綁著背帶，上頭有一個可以安裝運動相機的底座，並標示著「聖彼德堡設備」的字樣，且似乎相當習慣人類，引發熱烈討論。近日，這頭白鯨又再次被人目擊出現在瑞典海岸外。

Russian ‘spy’ whale Hvaldimir spotted off Sweden coast https://t.co/Fcs0Ae2lTV — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 30, 2023

根據衛報報導，這頭白鯨2019年4月首次出現在挪威漁村時，與當地漁業局的海洋生物學家從牠身上取下一條相機背帶，上頭印有「聖彼德堡設備」（Equipment St Petersburg）字樣，還有運動相機的底座。局處官員認為，牠可能是從圍欄中逃脫並受過俄羅斯海軍訓練，因為牠似乎習慣了人類。關於外界「間諜白鯨」的猜測，莫斯科方面從未回應。

當時，挪威人給這頭白鯨取了綽號叫「Hvaldimir」，結合挪威語的鯨魚（hval），與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的姓名，雙關暗示了牠與俄國的關係。在過去3年多的時間裡，白鯨沿著挪威北方海岸線緩慢移動，近幾月突然加速游至海岸下半部，並來到瑞典。有民眾28日目擊牠出現在瑞典西南岸附近的小鎮亨內博斯特蘭德（Hunnebostrand）。

Casus Rus balina: Hvaldimir... Norveç'ten casus balina uyarısı: "Yaklaşmayın" pic.twitter.com/ieD9zpgYBq — Habertürk TV (@HaberturkTV) May 26, 2023

OneWhale組織的海洋生物學家史特蘭德（Sebastian Strand）說，牠不知為何非常迅速地離開了原先的自然環境，「我們不知道為什麼牠現在加速得這麼快。」他補充，可能是荷爾蒙驅使牠尋覓配偶，或者是出於孤獨，因為白鯨是一種相當群居的物種，「牠可能是在尋找其他白鯨。」

▲Hvaldimir在挪威附近海岸生活超過3年，最近被發現抵達瑞典。（圖／翻攝自YouTube／OneWhale）

史特蘭德表示，這頭白鯨年齡大約13到14歲，正處於荷爾蒙非常旺盛的年紀。據信牠自2019年抵達挪威之後，就再也沒有見過其他同類，而距離最近的白鯨群位於挪威北方海岸和北極之間的斯瓦巴群島（Svalbard，又稱冷岸群島）。他認為，近年來這頭白鯨的健康狀況應該十分良好，牠一直都在挪威的鮭魚養殖場下方捕食野生魚類，不過組織也擔心牠在瑞典覓食能力，現已觀察到牠體重變輕。

衛報指出，位於挪威與俄羅斯北方的巴倫支海（Barents Sea）是一個具有戰略意義的地緣政治區域，西方和俄國潛艇活動都受到監控，它同時也是通往北海航線的門戶，縮短了大西洋和太平洋之間的海上旅行。而白鯨通常生活在格陵蘭島、挪威北部和俄羅斯周圍的冰冷水域，體長可達6公尺，壽命約40到60歲。