俄議員爆驚人之語　該用飛彈「夷平阿拉斯加」：幾個旅就夠了

▲俄羅斯一名議員建議俄軍應該先發制人,用導彈襲擊美國阿拉斯加。(圖/翻攝自推特@Gerashchenko_en,下同)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯前陸軍指揮官、現任國家杜馬議員古魯耶夫(Andrey Gurulyov)最近在國營電視台節目上表示,俄軍在美國附近部署的導彈「完全有能力把阿拉斯加夷為平地」,俄羅斯應該行動而不是坐等敵人來襲。此前,他也曾發出呼籲「將英國從地球上抹去」的驚人言論。

據紐約郵報報導,古魯耶夫在立場親克里姆林宮的電視名人斯卡比耶娃(Olga Skabeyeva)主持的節目上建議,俄羅斯應該對阿拉斯加發動先發制人的飛彈襲擊,「我們擁有一支戰略核力量足以拿捏美國領土。容我提醒,海峽對面就是阿拉斯加。」接著他列出多種不同類型俄羅斯導彈,「不需要太多,幾個旅就足夠了。」

Attention, Alaska!



Russian propagandists discuss rocket strikes on Alaska.



When one of them asks why, Skabeyeva promptly replies - "to make them feel scared" pic.twitter.com/dZsBnyBdIu