俄議員爆驚人之語　該用飛彈「夷平阿拉斯加」：幾個旅就夠了

▲俄羅斯一名議員建議俄軍應該先發制人，用導彈襲擊美國阿拉斯加。（圖／翻攝自推特@Gerashchenko_en，下同）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯前陸軍指揮官、現任國家杜馬議員古魯耶夫（Andrey Gurulyov）最近在國營電視台節目上表示，俄軍在美國附近部署的導彈「完全有能力把阿拉斯加夷為平地」，俄羅斯應該行動而不是坐等敵人來襲。此前，他也曾發出呼籲「將英國從地球上抹去」的驚人言論。

據紐約郵報報導，古魯耶夫在立場親克里姆林宮的電視名人斯卡比耶娃（Olga Skabeyeva）主持的節目上建議，俄羅斯應該對阿拉斯加發動先發制人的飛彈襲擊，「我們擁有一支戰略核力量足以拿捏美國領土。容我提醒，海峽對面就是阿拉斯加。」接著他列出多種不同類型俄羅斯導彈，「不需要太多，幾個旅就足夠了。」

Attention, Alaska!



Russian propagandists discuss rocket strikes on Alaska.



When one of them asks why, Skabeyeva promptly replies - "to make them feel scared" pic.twitter.com/dZsBnyBdIu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 26, 2023

節目上一名政治評論員提出質疑時，斯卡比耶娃附和古魯耶夫的想法稱，應該發動襲擊，「讓他們感到害怕」。報導提到，這段影片是由烏克蘭前內政部副部長赫拉申科（Anton Herashchenko）於26日分享到個人推特帳號，目前不清楚古魯耶夫是何時錄製這段節目，並做出這些令人震驚的評論。

▼女主持人斯卡比耶娃也認同以導彈襲擊阿拉斯加的想法，還附和稱「讓他們害怕」。