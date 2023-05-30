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不是環團抗議！威尼斯運河「詭異螢光綠」謎底解開　全因這1物質

▲▼義大利威尼斯里阿爾托橋（Rialto Bridge）附近水域出現不明綠色液體，警方將進行調查。（圖／路透）

▲義大利威尼斯水域出現不明綠色液體，分析結果出爐。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

義大利威尼斯大運河日前有居民檢舉，里阿爾托橋（Rialto Bridge）附近河段出現霓虹般的亮綠色液體。分析結果顯示，河水之所以呈現螢光綠是因為水中含有螢光素（Fluorescein），據外媒指出，螢光素是一種無毒物質，用於測試汙水管網。至於先前傳出環保團體蓄意將水染綠以示抗議等推測並無法證實。

威尼托大區政府主席扎亞（Luca Zaia）28日在臉書公布的照片可見，運河水色呈現整片詭異的螢光綠，儘管他指出警方正在進行調查，但有議員立刻發出質疑，這可能是環保團體的一種抗議手段。據法新社29日報導，當地政府已得出結論，河水顏色變化是由於螢光素所引起的，是用於測試廢水管線的無毒物質。

威尼托大區環境預防保護機構（ARPAV）表示，分析結果顯示，採集樣本中存在螢光素，但不存在有毒元素，不過當局聲明中沒有具體說明螢光素的來源。事實上，早在1968年，阿根廷藝術家Nicolás García Uriburu就曾在威尼斯雙年展期間用螢光素染劑將運河水染綠，目的是希望喚起人們的生態意識與對自然和文明關係的更多關注。

►威尼斯大運河「整片詭異綠水」　遭疑是環團抗議！警方調查中

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