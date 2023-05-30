海上慶生遇死劫！強風船翻觀光船　4人喪命

▲馬焦雷湖意外4死。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

義大利北部度假勝地馬焦雷湖（Lago Maggiore）一艘觀光船，日前在湖上舉行生日派對時，遭遇突如其來的暴風雨襲擊導致船隻翻覆，經過打撈後救生員表示，已發現4名罹難者遺體。據悉其中2人為情報單位人員。

綜合外電報導，該艘16公尺長的觀光船於28日在湖南端的麗山薩（Lisanza）水域，遇到突如其來的強勁風襲，導致船隻翻覆，警消於29日打撈出4具罹難者遺體。

倫巴底大區區長馮塔納（Attilio Fontana）指出，這是旋風造成的「非常嚴重的事件」。除了4名死者外，另有20名乘客生還，他們被其他船隻或會游泳的人救回岸上。

當時該艘船上除了義大利人還有外國遊客，船隻翻覆後迅速下沉，將其中一名罹難者拉進水底。

2名罹難的義大利情報人員分別為62歲的阿隆齊（Claudio Alonzi），與53歲的巴諾比（Tiziana Barnobi）。義大利負責監管情報單位的高級官員曼陀瓦諾（Alfredo Mantovano）對罹難者家屬表達哀悼之意。

義大利媒體指出兩人當天是去參加朋友的慶生派對，目前並不清楚兩人所擔任的職位。

另外2名死者分別是以色列安全部隊退役人員，以及船長50歲的俄羅斯籍妻子。