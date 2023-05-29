義大利是否續簽一帶一路？　總理梅洛尼發言引關注

▲ 義大利總理梅洛尼。（圖／路透）

文／中央社記者陳攸瑋羅馬28日專電

義大利總理梅洛尼接受訊使報訪問表示，評估是否續簽一帶一路還為時過早，評估要非常精細，涉及多方面利益。媒體分析，若不續簽，中國考慮到宣傳與得失，反應可能不會太激烈。

梅洛尼（Giorgia Meloni）接受「訊使報」（Il Messaggero）訪問時表示，義大利雖然是七大工業國集團（G7）中唯一簽署一帶一路備忘錄的成員國，卻不是與中國經濟貿易關係最密切的歐洲國家，這意味著即使是重要領域也可與北京保持良好關係，而不一定要參加一個全面性的戰略計畫。

「蟻報」（Le Formiche）28日分析，義大利若不續簽一帶一路，中國可能不會做出嚴厲反應：第一，義大利是G7國家，中國若採取強制措施可能會自食惡果；第二，過度宣傳義大利不續簽只是讓一帶一路倡議10周年之際留下污點。

「蟻報」報導，義大利政府必須在年底前決定，是要退出2019年3月義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）與中國簽署的一帶一路倡議諒解備忘錄（MOU），還是讓它在明年3月自動續簽5年。

梅洛尼在談到與中國的經濟與雙邊貿易時表示，義大利對中國的出口雖然成長，但沒有達到備忘錄承諾的成長速度。2019年義大利對中國的出口總額為130億歐元，2020年128億歐元，2021年157億歐元，2022年164億歐元。

然而，中國對義大利的出口卻明顯成長，從2019年的 317億歐元增加到2022年的575億歐元（尤其是電子產品、服裝、機械）。中國成為義大利的第2大供應國，但義大利卻是中國的次要貿易夥伴，是排名第24的供應國。

另外，「蟻報」22日分析澳洲的例子，指出澳洲退出一帶一路後，北京以打擊葡萄酒和龍蝦為手段，但這些作為只引發輿論反應與登上頭條新聞而已，實質上反而破壞雙方貿易關係。（編輯：郭中翰）