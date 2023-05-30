放火燒掉宿舍！　蓋亞那15歲女學生「被控19項謀殺罪」

▲蓋亞那一所中學女舍21日晚間發生火災，造成19人死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

南美洲蓋亞那一名15歲女學生因不滿手機遭沒收，竟直接縱火燒了宿舍，造成18位同學和1名男童死亡，如今她將面臨19項謀殺罪指控。

根據《衛報》報導，蓋亞那中部礦業城鎮馬迪亞（Mahdia）的一所國中女生宿舍21日半夜失火，導致19人不幸死亡，而涉嫌縱火的15歲女學生29日在首都喬治城出席法院舉行的聽證會，最後依照成人身分被控19項謀殺罪指控，且被當場拘留，預計7月5日第二次出庭，有可能面臨終身監禁。

據調查，這名女學生因手機遭舍監和老師沒收，因此心生不滿在宿舍內縱火，而當時逃生的鐵柵欄全因門禁上鎖，學生幾乎全被困住無法逃生，釀成19人死亡的慘，而死亡年紀最小的是舍監的5歲兒子。

國家安全顧問戈維亞（Gerald Gouveia）表示，舍監為了怕學生半夜溜出門，就將出入口的鐵柵欄全都上鎖，當火焰吞噬整棟大樓時，她正驚慌失措尋找鑰匙。

教育部長馬尼克錢德（Priya Manickchand）先前拒絕回應學生涉案問題，面對宿舍未配備火警系統及學生未接受防災訓練的質疑則稱，「一切都在調查中」，日後將發布調查報告並著手改善。