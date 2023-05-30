分析北韓衛星火箭預測落點　南韓：性能更提升

▲北韓已通知日本將發射間諜衛星，圖為洲際彈道飛彈「火星-18型」。（圖／路透）

文／中央社記者廖禹揚首爾29日專電

北韓預告將發射偵察衛星，南韓專家分析北韓就搭載衛星的火箭所提出的分解落點，研判北韓這次使用的兩節火箭推進力都較過去提升，可能使用液態引擎。

南韓國立海洋調查院就北韓公開的火箭預測落點進行分析，第一節火箭預測落點在南韓西部全羅北道群山市以西的遠海，整流罩預估落在更南部的濟州島以西遠海，第二節火箭則預期落在菲律賓呂宋島東方海上。

以北韓境內位於平安北道東倉里的發射場作為可能發射點，這次第一節火箭預測落點與北韓過去曾發射的銀河3號與光明星4號相比，落在距離更近的西海海域，代表燃燒速度更快，推進力更強；第二節火箭則落在比先前更遠的海域，專家研判燃料燃燒時間與飛行速度都比之前快得多，推測北韓這次發射衛星目標進入軌道高度可能達500公里以上。

專家認為，北韓這次發射衛星使用的火箭引擎很可能是以白頭山引擎為基礎改裝的液態引擎。

韓聯社報導指出，北韓中央通信社（KCNA）17日公開的偵察衛星推測重達300公斤，專家預測，要成功將這顆衛星發射到軌道上，可能將雙燃料引擎的160公噸級白頭山引擎用於第一節火箭，單燃料引擎的40公噸級白頭山引擎用於第二節火箭，第三節輔助火箭則使用兩台3公噸級的液態引擎。

北韓2012年曾在東倉里的西海衛星發射場發射2次銀河3號運載火箭，2016年在同地點發射光明星4號，當時第一節火箭使用4台118公噸級的勞動-B號引擎，第二節火箭使用一台飛毛腿（SCUD）引擎，搭載衛星推測約100到200公斤。