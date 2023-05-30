　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

岸田文雄長子屢引爭議　6／1辭任首相秘書官

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

中央社

日本首相岸田文雄32歲長子岸田翔太郎擔任負責政務工作的首相秘書官，屢次引發爭議。日本政府今天表示，他將於6月1日辭去秘書官職務。

日本媒體報導，岸田翔太郎傳出在首相寓所和親戚聚會時，模仿組閣拍攝紀念照等種種脫軌行為，讓岸田文雄本人也認為「是欠缺合適的舉動，為此感到深刻遺憾」。

岸田晚間在記者採訪時表示：「為了劃清（公事與私事）分界而決定替換（秘書官）。」岸田表示，他個人對於任命秘書官身負責任。他會聽取國民的意見，對刻不容緩的議題提出解答，努力履行他的職務。

岸田翔太郎去年底邀請親友在首相寓所舉辦「忘年會」（年底聚餐、尾牙），此事日前被週刊雜誌爆料後，朝野政黨紛紛提出批判。

除了忘年會風波，岸田文雄今年1月出訪歐美時，岸田翔太郎也隨行，但回國後被週刊爆料搭乘公務車外出購物。岸田之後在國會備詢時說，大兒子購買的物品是他要送給閣員等相關人士的禮品。

日本政府表示，岸田翔太郎辭職後，他的職務將由山本高義接替。

岸田翔太郎畢業於日本慶應大學法學部，2014年時進入日本三井物產工作，2020年起擔任岸田文雄眾議員辦公室的公設秘書。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
中颱瑪娃減速龜步路過　未來3天走向出爐
六月「12生肖運勢」出爐！
5億高中生案　導演是「租戶」親曝賴家人日常：他是傻孩子
31年麥當勞正式熄燈！　上百支持者擠爆大門搶拍留念

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國芝加哥連假爆發「30起槍擊案」　 累計9人死亡39人受傷

岸田文雄長子屢引爭議　6／1辭任首相秘書官

路透：馬斯克擬本週訪問中國　將會見高階官員

看TikTok學烹飪！美國女「微波雞蛋」後突爆炸　半張臉毀了

黃仁勳為何總是「招牌皮衣」現身　外媒揭原因：成功人士都這麼做

快訊／台灣女留學生「匈牙利遇害」案情曝光

南韓「日韓領土爭議前哨站」只剩一位居民　政府狂投9億韓元挽救

俄議員爆驚人之語　該用飛彈「夷平阿拉斯加」：幾個旅就夠了

「川普被捕」假照瘋傳！AI用來製造政治假象　美2024年選戰掀隱憂

野火肆虐加拿大東部！上千公頃土地燒毀　哈利法克斯進入緊急狀態

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

正妹遭「大外割壓制」趴地上銬！胸前春光全炸出　失控嗆警原因曝

Hebe.Selina讚她「是S.H.E的驕傲」　Ella哽咽哭了：我沒讓她們失望！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

美國芝加哥連假爆發「30起槍擊案」　 累計9人死亡39人受傷

岸田文雄長子屢引爭議　6／1辭任首相秘書官

路透：馬斯克擬本週訪問中國　將會見高階官員

看TikTok學烹飪！美國女「微波雞蛋」後突爆炸　半張臉毀了

黃仁勳為何總是「招牌皮衣」現身　外媒揭原因：成功人士都這麼做

快訊／台灣女留學生「匈牙利遇害」案情曝光

南韓「日韓領土爭議前哨站」只剩一位居民　政府狂投9億韓元挽救

俄議員爆驚人之語　該用飛彈「夷平阿拉斯加」：幾個旅就夠了

「川普被捕」假照瘋傳！AI用來製造政治假象　美2024年選戰掀隱憂

野火肆虐加拿大東部！上千公頃土地燒毀　哈利法克斯進入緊急狀態

公園「外星怪蟲」蠕動片瘋傳　內行人一眼認出驚：比貓熊還稀有

美國芝加哥連假爆發「30起槍擊案」　 累計9人死亡39人受傷

岸田文雄長子屢引爭議　6／1辭任首相秘書官

巴哈文章被刪！復仇男「試1萬次密碼」逆襲女板主　下場慘了

恭喜！跆拳道世錦賽　奧運銅牌女將羅嘉翎奪銀

快訊／五股公寓「頂樓加蓋」深夜大火　在地人傻：陽台外都是霧的

海運業界看萬海不會退出美國線　也很難退出美國線

路透：馬斯克擬本週訪問中國　將會見高階官員

為什麼男生就愛「女生的胸部」　許藍方曝重要原因：有安全感

國道3號南下266K「5車追撞」　賓士扭曲變形7人受傷

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

國際熱門新聞

少女遭男友刺死　路人猛盯沒阻止

看TikTok學烹飪！美國女「微波雞蛋」半張臉毀了

母女到海底撈只吃24元？ 店員打錯單慘了

黃仁勳為何總是皮衣現身　外媒揭原因

和爸媽一起吃晚飯　女突然心臟驟停暴斃

吸毒吸到變喪屍　傷口潰爛倒滿街

台灣女留學生「匈牙利遇害」案情曝光

南韓「日韓領土爭議前哨站」只剩一位居民

最年輕畢業生！12歲神童獲5副學士學位

刮刮樂中小獎　她一掃碼「竟多3個零」

酒醉男高空大鬧　機艙走道幹下驚人之舉

路透：馬斯克擬本週訪問中國

芝加哥爆發30起槍擊案　 累計9死39傷

美國公寓坍塌「中間挖大洞」　傷亡不明

更多熱門

相關新聞

南韓「日韓領土爭議前哨站」只剩一位居民

南韓「日韓領土爭議前哨站」只剩一位居民

竹島為南韓鬱陵島44個附屬島嶼中面積最大的一座島嶼，其面積達0.2平方公里，位處鬱陵島（本島）東北方，地形和台灣基隆彭佳嶼相似。島上原本有3名居民，不過最近卻只剩下1人住在島上，為了不讓竹島淪為無人島，地方政府決定投入9億韓元整頓島上設施，包括太陽能供電系統。

北韓6月初召開勞動黨全中會

北韓6月初召開勞動黨全中會

北韓預告射衛星　日防衛相下令「摧毀」

北韓預告射衛星　日防衛相下令「摧毀」

北韓通報發射間諜衛星　美空軍大象漫步嚇阻

北韓通報發射間諜衛星　美空軍大象漫步嚇阻

北韓首顆間諜軍事衛星！　發射時間曝光

北韓首顆間諜軍事衛星！　發射時間曝光

關鍵字：

岸田文雄岸田翔太郎日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

中颱瑪娃減速龜步路過　未來3天走向出爐

陳修將特殊性癖好曝　證人：打死胡女前一晚玩3P

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

少女遭男友刺死　路人猛盯沒阻止

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

快訊／一中32年「地標麥當勞」熄燈

兒子總瞇一隻眼！艾莉絲育兒5年才知：長期都看不清

遭小貨車輾過…女騎士肢體變形亡！他肇逃再撞人G了

少年撞球間撞到人　3人圍毆1人中刀

快訊／魔獸要離台了！　時間曝光

撿到悠遊卡剩-9元　他少1動作賠2千

即／五股公寓深夜大火　在地人看濃煙嚇傻

「TOYOTA全新房車」現身了

BLACKPINK「辱華貼文」默默編輯了！

女友棉被裡放屁！工程師「狂虐23小時報復」

更多

最夯影音

更多
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面