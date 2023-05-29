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南韓「日韓領土爭議前哨站」只剩一位居民　政府狂投9億韓元挽救

▲▼南韓慶尚北道鬱陵郡竹島目前只剩下1位住戶。（圖／翻攝自維基百科）

▲南韓慶尚北道鬱陵郡竹島目前只剩下1位住戶。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

竹島為南韓鬱陵島44個附屬島嶼中面積最大的一座島嶼，其面積達0.2平方公里，位處鬱陵島（本島）東北方，地形和台灣基隆彭佳嶼相似。島上原本有3名居民，不過最近卻只剩下1人住在島上，為了不讓竹島淪為無人島，地方政府決定投入9億韓元整頓島上設施，包括太陽能供電系統。

根據《韓國日報》，竹島在行政區劃上隸屬於慶尚北道鬱陵郡，距離鬱陵本島約2公里，原本島上還著一家三口，不過54歲的居民金有坤（김유곤，音譯）表示，最近他的子女被醫師診斷為語言發展遲緩，因此他決定把孩子送往韓國本土治療，於是島上只剩下他一個住戶。

金有坤表示，「和妻小分隔兩地居住雖然很辛苦，但我決心就算只剩下我一人，也要守護好竹島這一座島嶼。」

為了不讓竹島淪為「無人島」的地位，鬱陵郡決定投入9億韓元預算，包括整頓島上基本設施就耗費了6億3000萬韓元，包括整頓船隻停靠碼頭、使太陽能發電設施能夠穩定供電等。

▲▼唯一能登上竹島的通道只剩下碼頭旁的螺旋階梯。（圖／鬱陵郡）

▲唯一能登上竹島的通道只剩下碼頭旁的螺旋階梯。（圖／鬱陵郡）

竹島是鬱陵島44座附屬島嶼中面積最大的一座，與觀音島、獨島同樣屬於「有人島」，1960年代島上甚至居住4戶、共30多名居民，不過因為在竹島上維持生計非常困難，因此居民們陸續搬離竹島，最後只剩下金有坤一家三口，而近期他的妻小也離開竹島接受治療。

南韓行政安全部指出，目前10人以下居住的島嶼為25座，目前政府正在積極推動相關事業，防止這些島嶼淪為沒有居民居住的無人島。

鬱陵郡將從今年6月起推動為期3年的整備事業，首先將從島嶼上唯一供船隻停靠的碼頭進行整頓，該碼頭占地750平方公尺，因為年久失修，擔心一旦觀光客來訪將會有安全疑慮，而從碼頭進到島上的螺旋階梯也須進行整修。

另外，鬱陵郡也將整備2006年竣工的太陽能發電設施，改善太陽能板老舊所導致的發電效率不佳等問題。

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