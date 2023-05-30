　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧

▲2023 Garmin Run亞洲系列賽台北站，9月17日在台北市大佳河濱公園盛大開跑，距離比賽還有3個多月，跑友們展開團練備戰，「長跑女神」雷理莎到場助陣。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者邱筱茜／採訪報導

智慧穿戴品牌Garmin歡慶全球第一款GPS運動手錶-Forerunner系列誕生20週年，以「Every Run Starts Here」致敬每位跑者勇敢跨出第一步，並如行星般圍繞著信念堅定前進，打造由專業Garmin Run Club (GRC)教練群帶領的全台GRC行星跑旅活動，為盛大迎接第二屆2023 Garmin Run亞洲系列賽，9/17首戰在台北，邀請到「長跑女神」雷理莎陪跑，配戴Forerunner系列手錶跑步訓練將近10年的她，現場大方分享科學化訓練技巧。

▲Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「長跑女神」雷理莎領跑Garmin Run，到場為練跑的跑友們加油打氣。（圖／記者劉亮亨攝）

長跑女神雷理莎表示，「每天一起床，會需要了解自己今天的身體狀況如何，最重要的就是不能受傷，不能過於疲勞，閱讀Garmin Forerunner早安晨報是我一天的開始，我會參考前一天的睡眠分數、HRV(心率變異度)、恢復狀態、訓練完備程度等，Forerunner會直接告訴你，身體是不是過度疲勞，以及給予每日訓練建議和配速的部分，當你在做課表時當下的心率，都在同一個頁面，因此我在做強度時，可以邊看秒速邊看心率區間，或是心跳到哪，以上這些是我比較會作為重點參考。」

▲Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧。（圖／記者劉亮亨攝）

▲「長跑女神」雷理莎配戴Forerunner手錶進行訓練近10年，現場大方分享練跑技巧。（圖／記者劉亮亨攝）

全新Forerunner系列完整提供運動前中後的身體評估和專業建議，藉由獨創的跑步科學與精準分析，為跑者量身打造最佳訓練計劃，不僅訓練前為跑者評估體能完備狀態，擬定訓練計畫，訓練中迅速調整配速提升跑步效率，妥善分配體力，訓練後更持續紀錄訓練負荷以及提供恢復建議，就像多了一個專屬貼心小幫手。

GRC總教練黃毓軒表示，「Garmin手錶相當智慧化，可以全天候監控完整健康數據，例如說你的睡眠、壓力，睡得好跑步自然就會有比較好的體能狀況，另外，可以搭配心跳、GPS定位還有完整的跑步動態數據分析，可以隨時根據個人健康狀態給予訓練計畫建議，幫助跑者可以跑得更聰明，事半功倍。」

▲Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝練跑技巧。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼Garmin全天候記錄健康狀態、關鍵運動數據，幫助跑者訓練更有效率達成目標。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝練跑技巧。（圖／記者劉亮亨攝）

即日起成功報名2023 Garmin Run，不論是5K、10K、21K的跑者，都有機會參加由GRC專業教練群特別規劃完整密集的賽前團練，GRC總教練黃毓軒表示，「針對不同能力族群開設訓練班，包含有跑者初階班、女子專班、夏季強化班，完整10週的時間我們會以科學化數據追蹤訓練表現，幫助打好基礎，針對個人能力去做分組，做一個週期化的訓練。」

▲Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧。（圖／記者劉亮亨攝）

▲Garmin Forerunner 20週年活動開跑，GRC主題跑團跑聚，為跑者量身打造科學化訓練、指導預防運動傷害，穩定進步突破自我。（圖／記者劉亮亨攝）

為了幫助跑友解鎖個人成就，Garmin Run舉辦週末主題跑聚活動以及與北中南知名跑班合作的5K/10K專屬初階跑班，由專業GRC團隊引領大家循序漸進突破PB，一同From Zero to Hero跑出傳奇！

2023 Garmin Run亞洲系列賽報名連結
 

ET快訊
一戶發3萬！　房貸補貼最快7月就可領
台女留學生疑遭男友獵槍射殺！　鄰居曝1詭異現象
看五月天演唱「爽拍婚紗照」！阿信被打斷　粉絲火大開罵
柯文哲、郭台銘金門同框！　熱情握手40秒
瑪娃龜速「散步都比它快！」　氣象局曝陸警可能
快訊／酒吧鬧事遭投訴　攻城獅宣布「不續約」
快訊／瑪娃來襲！　這地區宣布下午停班停課
LIVE／瑪娃最新動態！七星潭長浪吞人　國小師劈7女！學校淪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紙片人過時了！今夏揮別大嬸體態實現「曲線美」連名模蔡淑臻都愛上

帶著負能量開跑！咒術迴戰主題路跑9月登台　夜幕之帳隨你狂吼

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭：這種人一路順遂

快訊／受中颱瑪娃影響！　台東縣「蘭嶼鄉」下午停班停課

對網友暈船！一交換照片「真實身分」讓他慌了：該坦白嗎

四處炫媳婦被親家母嗆！新郎媽「高EQ舉動」全笑噴了：太歡樂

百貨公司1樓為何沒廁所？內行人揭背後真相：3套路讓你掏錢消費

「北農改選」農委會恐丟經營權　陳吉仲：選完就知道了

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

同事愛遲到「1特質」先被升官！全場點頭：這種人一路順遂

快訊／受中颱瑪娃影響！　台東縣「蘭嶼鄉」下午停班停課

對網友暈船！一交換照片「真實身分」讓他慌了：該坦白嗎

四處炫媳婦被親家母嗆！新郎媽「高EQ舉動」全笑噴了：太歡樂

百貨公司1樓為何沒廁所？內行人揭背後真相：3套路讓你掏錢消費

「北農改選」農委會恐丟經營權　陳吉仲：選完就知道了

Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧

瑪娃龜速「散步都比它快」　氣象局曝發陸警可能！雙重打擊強度減弱

6／4政大金旋獎盛大舉行　音樂大咖、新星齊聚Westar

瓦格納傭兵恐叛變！　俄退役軍官：普丁可能會被推翻

丁學文／川普來勢洶洶　瘋狂梟雄可能再浮出檯面？

獨／開7天出事了！飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

玉山盃／新竹市敗在自己控球　台中市灌大局敗部賽收勝

日長野2警「沒穿防彈衣、未配槍」中彈殉職！　縣警：沒時間穿

女網友送暖！男衝超商幫買點數　警刷存摺阻詐...他怨：外國人也騙

捕獲20kg超巨鯰魚！他見「腹部異常隆起」秒放生　網讚爆：超有愛

元元合照直播主親妹「2人穿超辣」！　神基因網驚：臉蛋身材都很像

學者董立文：中共比較喜歡柯文哲　目的在促成郭柯配

詐騙又有新招！假冒監理所　「通知證件遭冒用領牌過戶」

技師到府檢測邊牧熱情飛撲　討抱不成還對奴才哭哭抱怨

生活熱門新聞

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

神秘力量阻擋？台灣已長達1373天「沒有颱風登陸」

國小作業5詭異符號求解答！爸媽被考倒

黃仁勳台大致詞「RUN」兩派解讀吵翻

高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了

瑪娃台灣旁剎車轉6天　2段紫爆噴雨

館長「2024總統大選線上投票」！　結果曝光

即／受中颱瑪娃影響！　蘭嶼下午停班停課

瑪娃暴風圈籠罩海域　今起雨漸增

孕婦遭家暴！醫師神救援「竟被舉報」　結局超暖心

一圖看「強風範圍」！彭啟明點名：北部風颱雨很明顯

更多熱門

相關新聞

正妹對跑步過敏　趕飛機狂冒蕁麻疹差點喪命

正妹對跑步過敏　趕飛機狂冒蕁麻疹差點喪命

加拿大27歲女子迪茲(Divz Mangat)懷疑自己對跑步過敏，尤其是某次她為了趕飛機在機場狂奔，之後便出現呼吸困難、長出蕁麻疹等嚴重症狀，目前她仍在就醫接受檢查，特殊過敏現象在網路上爆紅。

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

「用跑步機vs.戶外跑」效果差很大？3迷思專家一次解答

「用跑步機vs.戶外跑」效果差很大？3迷思專家一次解答

温貞菱有了新身分愛跑步獨處

温貞菱有了新身分愛跑步獨處

柯基讓田徑選手5米競速　26秒衝刺影片曝

柯基讓田徑選手5米競速　26秒衝刺影片曝

關鍵字：

雷理莎長跑跑步GarminGarmin Run

讀者迴響

熱門新聞

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

瑪娃保持距離「平行北上」　最新各國路徑一致了

小孩晚睡4危害「長不高、成績差」！最佳入睡時間點曝

台鐵集集貓站長「2週後被資遣」！鎮公所證實

瑪娃龜步路過　未來3天走向出爐

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面