Forerunner 20週年！雷理莎領跑Garmin Run曝科學化練跑技巧

▲2023 Garmin Run亞洲系列賽台北站，9月17日在台北市大佳河濱公園盛大開跑，距離比賽還有3個多月，跑友們展開團練備戰，「長跑女神」雷理莎到場助陣。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者邱筱茜／採訪報導

智慧穿戴品牌Garmin歡慶全球第一款GPS運動手錶-Forerunner系列誕生20週年，以「Every Run Starts Here」致敬每位跑者勇敢跨出第一步，並如行星般圍繞著信念堅定前進，打造由專業Garmin Run Club (GRC)教練群帶領的全台GRC行星跑旅活動，為盛大迎接第二屆2023 Garmin Run亞洲系列賽，9/17首戰在台北，邀請到「長跑女神」雷理莎陪跑，配戴Forerunner系列手錶跑步訓練將近10年的她，現場大方分享科學化訓練技巧。

▲「長跑女神」雷理莎領跑Garmin Run，到場為練跑的跑友們加油打氣。（圖／記者劉亮亨攝）

長跑女神雷理莎表示，「每天一起床，會需要了解自己今天的身體狀況如何，最重要的就是不能受傷，不能過於疲勞，閱讀Garmin Forerunner早安晨報是我一天的開始，我會參考前一天的睡眠分數、HRV(心率變異度)、恢復狀態、訓練完備程度等，Forerunner會直接告訴你，身體是不是過度疲勞，以及給予每日訓練建議和配速的部分，當你在做課表時當下的心率，都在同一個頁面，因此我在做強度時，可以邊看秒速邊看心率區間，或是心跳到哪，以上這些是我比較會作為重點參考。」

▲「長跑女神」雷理莎配戴Forerunner手錶進行訓練近10年，現場大方分享練跑技巧。（圖／記者劉亮亨攝）

全新Forerunner系列完整提供運動前中後的身體評估和專業建議，藉由獨創的跑步科學與精準分析，為跑者量身打造最佳訓練計劃，不僅訓練前為跑者評估體能完備狀態，擬定訓練計畫，訓練中迅速調整配速提升跑步效率，妥善分配體力，訓練後更持續紀錄訓練負荷以及提供恢復建議，就像多了一個專屬貼心小幫手。

GRC總教練黃毓軒表示，「Garmin手錶相當智慧化，可以全天候監控完整健康數據，例如說你的睡眠、壓力，睡得好跑步自然就會有比較好的體能狀況，另外，可以搭配心跳、GPS定位還有完整的跑步動態數據分析，可以隨時根據個人健康狀態給予訓練計畫建議，幫助跑者可以跑得更聰明，事半功倍。」

▲▼Garmin全天候記錄健康狀態、關鍵運動數據，幫助跑者訓練更有效率達成目標。（圖／記者劉亮亨攝）

即日起成功報名2023 Garmin Run，不論是5K、10K、21K的跑者，都有機會參加由GRC專業教練群特別規劃完整密集的賽前團練，GRC總教練黃毓軒表示，「針對不同能力族群開設訓練班，包含有跑者初階班、女子專班、夏季強化班，完整10週的時間我們會以科學化數據追蹤訓練表現，幫助打好基礎，針對個人能力去做分組，做一個週期化的訓練。」

▲Garmin Forerunner 20週年活動開跑，GRC主題跑團跑聚，為跑者量身打造科學化訓練、指導預防運動傷害，穩定進步突破自我。（圖／記者劉亮亨攝）

為了幫助跑友解鎖個人成就，Garmin Run舉辦週末主題跑聚活動以及與北中南知名跑班合作的5K/10K專屬初階跑班，由專業GRC團隊引領大家循序漸進突破PB，一同From Zero to Hero跑出傳奇！

2023 Garmin Run亞洲系列賽報名連結

