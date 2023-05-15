電池續航可達16天　Garmin智慧手錶MARQ系列開箱

▲Garmin MARQ。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

智慧穿戴裝置品牌Garmin持續推出各種專業的健康穿戴裝置，而其中的MARQ系列主打高級設計，且針對各種運動需求推出多種選擇，並且採用二級鈦材質提升耐用性，一次充電甚至可以維持長達16天的續航力，本次也取得其中的「航海家」款式開箱。

MARQ系錶款，不同於一般認為智慧手錶的設計，反而更像一款做工精緻的機械錶，從外觀包裝就可以看出，採用金屬包裝，因此包裝上也十分具備「分量感」，在禮盒中也包含充電器、替換錶帶的零件，方便根據不同風格更換。

▲Garmin MARQ 包裝內容物。（圖／記者陳俐穎攝）

而本體的表面外觀來看，顯示面積大，外圈部分採用實體按鈕，更接近精品鐘錶的感覺，不過實際配戴上，由於體積較大，有一定的重量，比較適合男性或是喜歡大錶面的女性佩戴。

根據官方資訊，這款手錶選用於航太級的五級鈦金屬打造錶身，經300多道加工程序精工鍛造，強韌度較一般精品鐘錶的二級鈦提升 2.5 倍，具備優越的耐熱、抗腐蝕及防刮性，採用頂規耐刮的弧面藍寶石玻璃鏡面保護46mm錶盤及搭載高畫質1.2吋AMOLED高感度觸控螢幕。

▲外觀採取鈦金屬製成。（圖／記者陳俐穎攝）

此次開箱的「航海家」主要針對水上活動與冒險設計，整體採用藍色的設計，而在內部功能上，具備各項健康監測功能，除此之外也針對水上活動有多項獨特功能，具備帆船賽計時器、人員落水標記，也能標記航點，十分適合喜愛海上運動，或是時常出海需求的用戶。

除此之外，在身體鍛鍊上，內建多種運動模式，且也能利用更強大的分析工具，判斷你的訓練是否有效、達到巔峰或過度，並且具備螢幕訓練動畫，可以跟著螢幕上的凍壞憶起訓練，簡單維持身體健康。

▲支援多種水上活動。（圖／記者陳俐穎攝）

許多智慧手錶用戶十分在意的電池續航力，由於睡眠監測功能，許多用戶都認為智慧手錶1、2天就需要充電很麻煩，但航海家能在智慧手錶模式下續航可長達 16 天，在 GPS 模式下可達 42 小時。