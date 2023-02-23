總統教育獎重度腦麻生　成功高中何彥寶學測考佳績「想當特教師」

▲成功高中考生何彥寶（中）與媽媽林月香（左）和特教老師古仲凱。（圖／成功高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學學測成績今（23日）公布，台北市成功高中重度腦性麻痺考生何彥寶，克服身體障礙、逆境求學，曾獲頒總統教育獎，高中三年沒有補習，仍考取學測41級分的好成績，因生活無法自理，媽媽林月香每天入班陪讀還協助抄筆記，校長孫明峯說，「何媽媽也念了三年成功高中，今年畢業典禮也要頒發榮譽畢業證書給她」。

何彥寶一出生是850公克的早產兒，罹患重度腦性麻痺，語言、智商、運動神經受到創傷，自小開始了艱辛的復健歷程。這次學測成績國13級分、英11級分、社會12級分、數學5級分，其中國、社達頂標、英文前標。理想志願是台大外文系、師大特教系，未來也想當名特教老師，幫助跟他一樣的特教生。

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林月香接受《ETtoday新聞雲》採訪說，彥寶堅持在學習路上不缺席，因生活無法自理，寫字速度慢，從小四就當起兒子的書僮，入班一起上課，幫忙抄筆記、對答案，求學過程還經歷多次腦部開刀，但彥寶仍堅持求學不中斷。

林月香笑說，彥寶沒什麼缺點，最大缺點就是太認真，「認真到我會抓狂」，因為體力不好，不能補習、每天晚上九點就要睡覺，「所以九點一到，就要斷水斷電、拔眼鏡，才肯上床睡覺」，她還說，因為腦傷，數學對彥寶比較吃力，曾跟彥寶說「數學考零分也沒關係」，結果這次還考了5級分，勝過很多一般生，讓她感到欣慰。

何彥寶說，學測非選題對腦麻考生來說很吃力，這次很多題目都來不及寫完，國文、社會科還能拿到頂標成績，感到很開心。他說，因無法補習、也不能晚睡，只能利用在校時間加倍努力，在家則把握時間上網找相關學習影片，學校特教老師也會提供課業協助，讓他保持學業成績，老師們甚至還出資買了iphone13送他，方便他上網複習課業。