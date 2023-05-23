目標成為足球國手！偏鄉小孩獲總統教育獎　潘禹彤：拚就對了

▲東里國小潘禹彤同學獲得國小足球世界盃冠軍和金球獎。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

就讀花蓮東里國小，從小接受展望會幫助的潘禹彤同學榮獲總統教育獎，最近球隊剛奪得國小世界盃足球賽冠軍和個人金球獎MVP，禹彤的媽媽為了養育6個孩子，平時在外地工作賺錢，放假才能回來探望，養成家裡孩子獨立懂事的個性，像禹彤未來就希望繼續打球，目標成為足球國手！

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▲ 潘禹彤在家中洗碗、晾衣服協助整理家務。

禹彤分享自己擔任球隊前鋒，從小一開始加入球隊，每天都要練球、練體能和肌耐力，「有時候在大太陽底下練球很熱，看到其他人在陰涼處，也會覺得很辛苦。」

「拚就對了！」以往球隊常拿到亞軍，這次是禹彤畢業前最後一次比賽，「想拿冠軍，讓學弟妹知道學長姐的努力，讓大家知道我們也可以做到。」禹彤分享有時候別人知道她們是偏鄉學校小孩，會有點瞧不起，但她想讓大家知道偏鄉的孩子也很優秀！

禹彤有兩個姊姊和三個弟妹，外曾祖母的身體也不太好，從小就是大姊、二姊和禹彤帶著弟弟妹妹打理家務，平常放學看誰先到家，誰就先煮飯菜，也要洗衣晾衣、指導弟妹功課，每當想念在外地工作的媽媽時，禹彤就會打電話給媽媽。禹彤笑說，家裡大的管小的，孩子們都懂事且感情極好，雖然有時候會吵架，但很快就和好。



台灣世界展望會每年透過助學金、衛生教育、親子活動，和社工老師的長期關心陪伴，幫助禹彤的就學需求。

禹彤鼓勵其他身處困難環境的孩子，想放棄的時候，用意志力堅持下去，不要覺得辛苦，日子就是一天天過下去！很謝謝學校老師、教練、社工老師長期的陪伴和支持，未來想繼續踢球，目標是成為足球國手。「很開心這次獲得總統教育獎的殊榮，球隊也拿到國小世界盃足球冠軍和金球獎，更到棒球比賽擔任開球嘉賓，都是很新奇的體驗，以後會繼續努力！」她說。

▲展望會玉里中心社工長期陪伴禹彤。

台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長表示，許多展望會服務的孩子有特殊的運動專長，獲得肯定之前沒有機會被看見，努力不一定會有成果，但不努力就更沒有機會，「我們從禹彤身上看到家人之間凝聚的情感，看到學校老師、教練的訓練和陪伴，以及展望會社工老師長期的關心。」感謝社會大眾的支持，讓展望會陪每一個有無限可能的孩子走一段路。

目前花蓮尚有約150名兒童等待資助，邀請您成為愛心資助人，陪伴孩子成長，讓每個小星星有機會發光！愛心專線：03-8236868。