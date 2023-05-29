紅龍魚奪錦標賽總冠軍「464萬賣出」　在重慶可以直接換一套房

▲廣州舉行的龍魚錦標賽由13號魚拿下總冠軍，並以108萬元人民幣賣出。（圖／翻攝搜狐體育，下同）

記者魏有德／綜合報導

2023「長城杯」世界龍魚錦標賽近日在廣州·中國進出口商品交易會展館舉行，最終由13號魚拿下總冠軍，並以108萬元人民幣（約464萬元新台幣）賣出，引起外界熱議。消息一出，有網友表示，在重慶約1.3萬人民幣／平方公尺的均價來看，這個價錢足以買下一戶小三房的房型，真是讓人大開眼界。

《搜狐體育》報導，龍魚比賽的評判標準非常複雜，體態比例、顏色、現場表現三個判分點之下，各有不少分枝，包括魚隻的眼睛、鰓蓋、頭型、鱗片、活躍度等各個方面的細節，苛刻的裁判人員都不會輕易放過。

公開資訊顯示，龍魚的品種繁多，根據體型和顏色上的不同，大致可分為紅龍、黃龍、藍龍、黑龍、銀龍等多品種。其中，紅龍是最為常見的品種之一，其體色鮮艷，紅色的鱗片上帶有金色的光澤，觀賞價值極高。

這場2023「長城杯」世界龍魚錦標賽是由中國漁業協會龍魚分會與長城寵物展聯合舉辦，總獎金高達約49萬元人民幣（約210.7萬元新台幣），豐厚的獎金持也吸引眾多龍魚飼養者和愛好者參與，此項賽事於2016年舉行至今，被稱為是水族界的奧斯卡盛會。