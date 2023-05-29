吉林高三少女失蹤半年　遺體在橋邊被打撈上岸

▲高三少女鄭春梅失蹤半年多，遺體被尋獲。（圖／翻攝紅星新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

吉林高三少女鄭春梅2022年11月4日晚自習之後失蹤，至今已6個多月。鄭春梅的親屬近日表示，鄭春梅的遺體已於27日在吉林市清源橋附近被發現，家裡正商量如何處理此事。

鄭春梅的父親鄭雲江29日在網路上發文表示，5月27號中午，鄭春梅遺體在吉林市清源橋附近長白島被打撈上來，確認死亡，「吉林警方已做過DNA比對，家屬也進行了確認，是春梅遺體。」

鄭雲江還說，警方根據多方判斷，確認春梅是自己跳江，「警方後來從遠處調上來一段監視畫面，顯示春梅上橋後，沒有外力作用，自己落下了水，」

鄭雲江強調，雖然落水畫面有點模糊不清，但落水時間和上橋時間方面都比較吻合。

鄭雲江先前接受媒體採訪時曾提到，女兒是吉林省吉林市昌邑區第十三中學高三學生，身高156公分，17歲，失蹤時穿著校服。2022年11月4日晚上最後一次出現在監控視頻中，地點是在吉林大橋上。

鄭雲江指出，11月4日白天，女兒沒去學校，他與妻子來到女兒住所詢問，但女兒未解釋原因，還讓他們早點回去。

鄭雲江說，晚上6點多，他與妻子離開，之後，跟女兒還在微信上有短暫訊息往來。

當晚8點多，鄭雲江接到房東消息，稱女兒晚上8時左右離開住所，離開時稱要回學校拿戶口本。得知消息後，鄭雲江馬上報警，吉林市東局子派出所民警與其聯繫，並通過監控視頻發現，女兒消失在吉林大橋，距離租住地近4公里。

女兒失聯後，鄭雲江曾多次撥打女兒電話，「一開始關機，後來開機，接電話的是一個陌生男子。」

鄭春梅的手機最後在吉林大橋被人撿到，鄭雲江說，手機交給警方後，警方稱無法提取手機內部訊息，因此也無法獲得進一步的線索。

鄭雲江還說，當時報案後，警方展開了調查，也組織了多方力量搜尋，在吉林市松花江吉林大橋附近水域搜尋了10多天，但是沒有什麼結果。