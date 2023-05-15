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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「北貨南運」打通東北出海口　俄羅斯時隔136年開放海參崴

▲俄羅斯遠東地區海港城市符拉迪沃斯托克（原海參崴）。（圖／CFP）

▲俄羅斯遠東地區海港城市符拉迪沃斯托克（原海參崴）。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署海關總署透過官方網站公告，聯合三部委批覆同意吉林省進一步擴大內貿貨物跨境運輸業務範圍，增加俄羅斯符拉迪沃斯托克港（海參崴港）作為內貿貨物中轉口岸，浙江省舟山甬舟集裝箱（貨櫃箱，下同）碼頭和嘉興乍浦港作為內貿貨物跨境運輸入境口岸。

▲俄羅斯遠東地區海港城市符拉迪沃斯托克（原海參崴）。（圖／CFP）

▲俄羅斯符拉迪沃斯托克冬日街景。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，「內貿貨物跨境運輸」是指國內貿易貨物由關境內一口岸啓運，通過境外運至中國關境內另一口岸的運輸方式。

據了解，海參崴在1860年11月14日被清政府割讓給沙俄，從此也改名為符拉迪沃斯托克，不僅使得黑龍江和吉林變成內陸省，割讓後的163年內，兩省貨物運輸只能先經由陸路運輸至遼寧大連、營口、錦州或丹東等港口，才能走海運路線。

大陸海關總署曾在2013年稱，東北地區是重要能源、原材料和商品糧的生產和儲備基地，由於運力有限，東北地區運往南方的物資難以及時運出，「這不僅成為制約該地區經濟發展的主要瓶頸之一，也使其他地區難以有效利用這些重要資源。」

▲中俄黑龍江跨境大橋。（圖／CFP）

▲中俄黑龍江跨境大橋。（圖／CFP）

因此，大陸海關總署為解決東北黑龍江和吉林兩省受制於「北貨南運」不暢的問題，多次主動協調有關部門，對內貿貨物借道國際水域運輸的個案請示，期盼獲得支持和協助。就在烏俄衝突持續之際，黑龍江跨境大橋在2022年6月10日通車，黑龍江和吉林兩個東北大省的出海口也意外被打通，讓海參崴重新回到大陸的經濟體系中。

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