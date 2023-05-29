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人妻和男導師加LINE！婆婆怒罵「成何體統」　網看傻：古代人嗎

▲▼婆媳,豪門。（圖／CFP）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／CFP）

記者朱祖儀／綜合報導

科技越來越發達，現在家長和老師溝通大多會使用通訊軟體，既方便又快速。但一名人妻抱怨，因為想和男導師討論小孩學習的進度，所以加了對方的LINE。結果婆婆得知後，竟然氣得大罵「成何體統」，讓她相當傻眼。文章曝光後讓許多人看傻，表示「婆婆是哪個朝代的人」。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文透露，因為想要了解兒子的學習進度，所以和對方的導師交換了LINE。沒想到因為老師是男生，婆婆知道之後就很不開心，大罵「已婚婦女怎麼可以隨便和外面的男子有聯絡方式，成何體統」，她聽了相當傻眼，忍不住大翻白眼。

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文章曝光後，網友紛紛表示「她是從古代活到現在的婆婆嗎」、「婆婆也可以跟里長伯加LINE啊，沒人會說什麼的」、「怎麼辦，快遞員送貨到家都是打給我，全是男的，我應該不接聽不收貨嗎」、「我要是你婆婆的媳婦，應該浸豬籠18次了吧」、「婆婆是不是看過老師後，對她自己兒子沒信心了」、「你婆婆是古代人，現在不是都用LINE跟老師聯絡嗎」、「先問一下婆婆有沒有其他異性友人的聯絡電話，有的話拿這話回她」。

也有人說，「那妳就讓婆婆去加啊，讓婆婆去盯孩子功課，跟老師探討，這樣妳輕鬆，婆婆又不會講妳」、「讓婆婆加好了，這樣妳就不用管了」、「讓爸爸去溝通，孩子教育交給爸爸，妳休息吧！並告訴他，一切都是婆婆的意思」、「叫老公加老師LINE就好啦，有事找孩子的爸不要找孩子的媽」、「把爸爸也加進去吧，當爸的也應該要了解孩子的學習狀況」。

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