爸化療「每3周要付11萬」！婆婆聽完硬塞紅包給她　萬人被暖哭

▲婆婆硬塞紅包給原PO。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人結婚後都有婆媳問題，天使婆婆可遇不可求！一名女網友分享，她幸運遇到疼惜自己的婆婆，從婚前就備受寵愛，現在她爸爸每3周就要花11萬做化療，婆婆得知後還硬塞了一個紅包，即使她想要還回去，對方也堅持不收，她不禁嘆道「這人情債…我何得何能 」。文章曝光後，上萬名網友都被感動。

原PO在臉書「爆怨公社」發文表示，「婆婆每次都做一些讓我還不了的人情債」，原來她爸爸現在每3周就要做一次化療，每次都要花11萬元，婆婆知道後就塞了紅包給她，說之後可以應急用。事後她將紅包拿回家，但爸媽急忙退還，並說「這種錢不能收」，也要她幫忙轉告說「心意已經收到，但錢必須還回去」。

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但沒想到她將紅包退還時，婆婆突然激動地抓住她的手，說「妳是我的媳婦啊～幫點忙很正常吧！」讓她聽了相當感動，不知道該怎麼還這份人情債，「請問我該怎麼拯救世界？下輩子能繼續還債？」

原PO也透露，和老公交往至今15年了，婆婆的態度始終如一，對她都是無盡疼惜、視如己出，從來沒有讓她受過委屈，未來她也會一直將婆婆的好銘記於心。

文章曝光後隨即吸引上萬人點讚，網友紛紛大讚「很好的婆婆要珍惜，把妳自己當親生女兒一樣」、「在最需要幫助的時刻願意伸出援手的恩情，超暖心，記得在妳有機會付出的時候，加倍奉還給她 」、「婆婆把妳疼入心～要好好珍惜與婆婆的緣份，祝爸爸早日康復」、「妳上輩子燒好香，我看了都眼眶紅了」、「第一次聽到有婆婆這麼好的」、「珍惜這個緣份，好好的珍惜相處的每一刻」。