10級強風來了！瑪娃緩慢飄向北方　2地防「致災大量降雨」

▲氣象局觀測，瑪娃今晨2時在鵝鑾鼻東南東方730公里海面上。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風瑪娃緩慢飄向北方，10級強陣風來了！氣象專家吳德榮提醒，周二至周五迎風面北部、東半部及各地山區有局部陣雨，北部山區及東北部慎防「致災性大量降雨」。中央氣象局預報員趙竑則表示，颱風今天（29日）開始逐漸北轉，速度也放慢，預估周二至周四是影響最明顯時間，且周四最靠近。

氣象局今晨發布「陸上強風特報」，颱風外圍環流影響，今上午起台中以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，彰化至雲林、東部及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；今日清晨新竹以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有8至9級強陣風。

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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，瑪娃颱風的大眼不再清晰、眼牆亦略顯不規則，隱含其強度緩慢減弱中，在最接近台灣時，頂多維持在中颱的強度；最新氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，預測瑪娃偏西北西逐漸進入巴士海峽，將轉偏北平行東海岸進行，由於進入鞍形場，移速減慢，行進路徑不確定提高（紅框）。

▼瑪娃將緩慢飄向北方。（圖／氣象局）

吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）、美國（GEFS）10天系集模式模擬圖皆顯示，瑪娃的系集平均路徑（粗黑線）今日逐漸接近巴士海峽，將減速並逐漸迴轉；各別系集路徑（細線）則分散在粗黑線的東、西兩側，顯示轉彎之後的系集平均路徑，可能還是有比較大的誤差，應持續密切觀察。



吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，今日受瑪娃外圍東北風逐漸增強影響，北部、東北部雲量漸增，局部陣雨機率逐漸提高，其外圍沉降氣流仍為新竹以南帶來晴朗、高溫、白天熱如夏的天氣；北部、東半部及恆春半島沿海有長浪，海邊活動應注意安全。

▲▼最新歐洲（上圖）、美國（下圖）系集模式模擬。（圖／翻攝Weathernerds）



吳德榮提醒，周二至周五瑪娃在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動，迎風面北部、東半部及各地山區有局部陣雨，北部山區及東北部慎防致災性大量降雨，背風面中南部平地天氣穩定、氣溫偏高。

吳德榮指出，若瑪娃的路徑更為偏西、更貼近台灣，中南部平地才會有影響，其他各地的威脅亦將加劇，應隨時注意最新資料的調整；周六、周日瑪娃減弱，轉向東北東、撲向琉球附近，北部、東北部仍有局部陣雨，但雨勢趨緩，其他各地天氣好轉。

趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問提到，今晚到周二清晨發布海上警報機率最高，至於陸上警報得看颱風北轉角度，若路徑較偏東就比較不會，如果偏西不排除有機會發，目前看往東偏機率比較大，陸警機率低，因此通常不會有颱風假，但還是得看縣市政府的決策；颱風今開始逐漸北轉，速度也放慢，且將越來越慢，周二至周四影響最明顯，預估周四最靠近。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



▼本周天氣圖。（圖／氣象局）