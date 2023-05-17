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釣魚達人日月潭捕獲破紀錄32斤「傳說級魚虎」　釣到跌倒跛腳

記者高堂堯／南投報導

今年飽受乾旱之苦的日月潭得力於前一波鋒面雨勢，目前蓄水率回升到6成，「潭中惡霸」外來種魚虎也進入交配、抱卵期，「釣魚達人」黃小四團隊繼5月上旬捕得2尾12斤重成年魚虎，本周連續2波出勤又抓到7隻起碼10斤的大魚虎，最重的一尾更達32台斤，堪稱全國最大尾的傳說級魚虎。黃小四說，這一批多為已抱卵的雌魚，呼籲相關單位把握時機防治、提升移除效率。

▲釣魚達人黃小四捕獲32斤的「霸王級」魚虎（右），突破個人紀錄。（圖／黃小四提供，下同）

▲釣魚達人黃小四捕獲32斤的「霸王級」魚虎（右），突破個人紀錄。（圖／黃小四提供，下同）

黃小四團隊本月初經連日守候後，5月6日先釣到一尾重達12台斤的大魚虎，有鑑於先前以鯉魚作餌，卻常被狡猾的魚虎啃咬後逃脫的經驗，這次團隊在前一波鋒面降雨後前往守候，改以「放棍」的方式，搭配2小時1次的巡查，果然大有斬獲。

▲釣魚達人黃小四捕獲32斤的「霸王級」魚虎，突破個人紀錄。（圖／黃小四提供）

黃小四表示，本周第一波出勤共2天1夜，順利捕獲3尾，其中就包括重達32台斤、堪稱「傳說級」的魚虎，突破去年個人捕獲26台斤的最高紀錄，其他2尾也有17、14台斤，16日晚間又連續捕獲4尾，重量約在8至12斤之間；他指出這批魚虎外表顏色呈現較黑或多彩，即屬於交配或求偶，或者是抱卵期，若是已生出小魚球的護幼期，顏色會較清一點。

▲釣魚達人黃小四捕獲32斤的「霸王級」魚虎，突破個人紀錄。（圖／黃小四提供）

黃小四透露，為捕捉魚虎耗費大量心力，不但肝指數飆高、有爆肝之餘，也苦於去年腿部韌帶斷裂的舊傷、這次出勤又摔倒跛腳，可能要休養一陣子；他也解釋，外來種本身並沒有錯，錯的是人為刻意或無意地引進輸入，又放生棄養，因為其繁殖能力強、沒有天敵，造成原生種生態和棲息地擠壓競爭，為了數十年後還能維持台灣原生種的好生態，他們還是會努力去做該做的事情，即使只能移除冰山一角。

▲釣魚達人黃小四捕獲32斤的「霸王級」魚虎，突破個人紀錄。（圖／黃小四提供）

黃小四說，因為魚虎真的很難移除，政府才花費公帑、用電撈方式防治，但他們擔心危害原生魚種或卵、堅持不電魚，也再度呼籲相關單位要要在成年魚虎交配或下蛋前就進行移除，少一尾成魚就等於移除600、700尾，甚至上千尾幼魚，不要等到每年有魚球的時候才電撈，如此才有效率，否則永遠移除不完。 

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