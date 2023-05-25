日月潭0負評民宿推優惠專案　持出國證明最高享每房500元折扣

▲日月潭讀好書房民宿推出「出國旅行，台灣優惠」專案。（圖／讀好⺠宿提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年來隨著國人對旅遊的需求日益增加，尋找獨特住宿體驗的旅客也越來越多；位於南投縣日月潭風景區的「讀好⺠宿」現推出「出國旅行，台灣優惠」專案：凡持有出國證明者，入住即可享受每房最高500元折扣，業者表示，希望讓旅客在世界各地旅遊後，回到台灣時依然能感受到故鄉的溫暖和魅力。

「讀好⺠宿」位於日月潭頭社活盆地，業者許格非表示，他和太太來自台北，「讀好」顧名思義就是以書籍或閱讀為主題的民宿：每個房間都像一本獨一無二的書，且沒有電視干擾、提供可睡到飽的「自然醒」早午餐和彈性退房時間服務，希望旅客進入其中能全心投入當下，享受真正的放鬆，彷彿融入一個故事中；而客廳共享空間的設計，營造與其他旅客交流和分享的氛圍、彼此獲得更多的交流和啟發。

許格非說，旅行就是一種休息和重新找回生活態度的機會，夫婦倆憑藉多年在休閒產業服務的經驗和專業知識，將「讀好⺠宿」打造成獨一無二的寧靜住所，更是充滿故事的家，讓每位旅客都能在此找到屬於自己的生活樂趣，自開業以來至今創下無負評的驚人記錄，是他們最大的驕傲。

許格非指出，目前推出的「出國旅行，台灣優惠」專案，讓持有出國證明的旅客可享每房最高500元折扣，希望吸引自世界各地旅遊、再次回到台灣的旅客，並重新體驗台灣的魅力。