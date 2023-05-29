父做口腔切片右手不能動！醫回一句話惹毛孝子…他怒撒冥紙悲劇了

▲北市熊姓男子不滿三軍總醫院張姓醫師回答，竟到醫院2樓大廳撒冥紙洩恨。（資料圖／記者賴志昶攝）

記者黃宥寧／台北報導

按捺不住心中怒氣！台北市一名熊姓男子不滿其父親經醫師執行口腔切片後，導致右手無法動彈，好奇向口腔外科張姓主治醫師詢問狀況時，張醫則回「不甘他的事」，熊男一氣之下，跑到醫院2樓大廳撒冥紙，被警方依違反社會秩序維護法移送。內湖簡易庭認他藉端滋擾公眾得出入之場所，裁罰1000元。可抗告。

今年2月23日上午10時3分許，熊男因父親在三軍總醫院就診，不滿父親經醫師執行口腔切片後導致右手無法動彈，進一步向口腔外科主治張姓醫師詢問時，張醫則回「不甘他的事」等語，熊男認醫師態度不好，氣噗噗跑到醫院2樓大廳撒冥紙，內湖警分局認他以撒冥紙方式滋擾公眾得出入場所，已違反社維法，依法送辦。

法官認，熊男若對主治醫師的病情解說有所不滿，自可尋求第二醫療意見以維護其父親受治療權益，或依院內規範逐級反映，或尋求正當法律途徑救濟，然而熊男撒冥紙行為已逾越意見表達的合理範圍程度，影響公共場所安寧秩序，致不特定多數人無法自由進出大廳，或到大廳周邊其他單位洽公時造成不便，更對三軍總醫院秩序造成影響。

內湖簡易庭審酌被熊男違序行為程度，以及違序行為地點為大廳而非醫療人員直接執行醫療業務空間，對秩序影響尚屬有限、違序時所受動機、目的、刺激、所生危險與損害等一切情狀，依藉端滋擾公眾得出入之場所，處罰1000元。