誤把酒精當額溫槍！故宮晶華女領班害3歲童眼受傷　代價出爐

▲北市故宮晶華餐廳羅姓女領班將酒精當額溫，導致江姓客人僅3歲小孩受有左眼角膜上皮破損。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

失神惹禍！北市「故宮晶華」餐廳羅姓女領班，2021年初將替江姓客人僅3歲兒子量額溫時，竟未注意拿自己拿的是酒精罐，直接往江小弟額頭噴灑，導致他當場痛得哇哇叫，更受有左眼角膜上皮破損，其父母憤而提告求償。刑事部分，羅女被依過失傷害罪，處拘役20日；民事部分日前判決出爐。

這起意外發生在2021年1月22日19時30分許，羅女替江小弟量額溫時，竟疏未注意自己拿到是酒精罐，直接朝往江小弟額頭噴灑，導致江小弟受有左眼角膜上皮破損傷害，刑事部分被依過失傷害罪判處拘役20日。

然而，江小弟父母請求羅女連帶賠償20萬9260元，包含醫療費用4140元、交通費用5120元、慰撫金20萬元；至於故宮晶華公司為飲食及服務提供者，卻未就噴灑酒精消毒提供適當職前訓練，且僅由1人同時執行額溫槍、噴灑酒精工作，導致孩子受傷，顯有重大過失，依消保法規定，請求故宮晶華公司賠償損害額3倍的懲罰性賠償金62萬7780元。

故宮表示，傷害是因羅女量體溫時誤觸酒精消毒水噴灑瓶的過失所生，發生當時立即以生理食鹽水協助清洗，並由劉姓經理陪同到醫院急診，事後多次向家長協商後續處理事宜，但因賠償條件差距過大協商不同，另強調故宮也提供員工完整教育訓練，羅女在故宮也工作15年，晉升為領組，對於工作專業訓練已完備，此事為偶發事故，因此認並無過失。

法官審酌江小弟屬稚齡兒童，無法表達痛苦等，加上故宮晶華未適當安排提供量額溫與噴灑酒精消毒水的流程，據羅女薪資收入約50餘萬元、故宮晶華財產所得約1200餘萬元，連帶須賠償醫藥費及5萬元慰撫金共54140元；至於懲罰性賠償金，法院斟酌故宮晶華過失程度非高，懲罰性賠償金額應為0.5倍2萬7070元（計算式：5萬4140元 ×0.5=2萬7070元）共獲賠8萬1210元。