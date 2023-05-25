獨／女富商遭劫500萬爆內鬼　弘仁會大咖藏鏡人落網遭羈押　

記者張君豪、黃宥寧／台北報導

藏鏡人落幕？北市內湖區3月23日發生離奇一起搶案，謝姓女富商先後提領695萬元，準備搭乘友人駕駛BMW M5跑車，卻遭4名歹徒尾隨拉開車門噴灑辣椒水劫走500萬，黃、莊、陳、邱4嫌，被依加重強盜等罪收押，但檢警認內情不單純，經2個月鍥而不捨追查，日前再逮23歲弘仁會大咖級李姓共犯，檢方複訊後向法院聲押獲准。

為確實釐清案情及相關犯案動機，檢警花2個月鍥而不捨追查後，日前在新北市將幕後共犯23歲李男逮捕。警詢時，李男都一概稱「我不知道」，訊後被依強盜罪移送士檢。昨（24日）複訊後，檢認他與4嫌案發前一起謀議，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向士院聲請羈押禁見獲准。

回顧整起事件，謝姓女富商被搶後跟警方表示，透過友人介紹向金主貸款要在北市開車行，當天才委託2名男姓友人開車帶她先後到南港、內湖區銀行臨櫃提領總計695萬元現金後，剛要上車就被歹徒行搶。但詭異的是，謝女在製作完筆錄步出派出所時，見大批媒體，竟趴地痛哭說「我皮夾不見了，我來報案不行嗎」似乎想避重就輕。

▲謝姓女富商提500萬後，隨後遭4嫌劫走。（資料圖／記者郭世賢翻攝）

案發後約1小時4嫌在新北市貢寮區落網，並起獲500萬元現金、辣椒水等證物。經查發現涉案主嫌26歲陳男有賭博、傷害等前科，同車25歲莊男有妨害電腦、妨害性自主前科，22歲黃男、21歲邱男21歲無前科，4人無幫派駐記，警進一步也發現搶嫌與謝女同車友人認識，疑整起搶案是內神通外鬼策畫。

3月24日檢方複訊後，認4嫌涉犯結夥3人以上之加重強盜罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及勾串之虞，向士院聲請羈押禁見，至於遭強盜的500萬以及未被搶的195萬均扣案。