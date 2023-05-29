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大陸 大陸焦點 特派現場

花13萬報名聯誼！「沒1個成功」她怒給差評　婚友社：都介紹19男了

周女花3萬人民幣（約新台幣13萬元）報名婚友社卻一肚子氣。（示意圖／翻攝自pexels）

▲周女報名婚友社卻一肚子氣。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

大陸一名女子因為生活圈小，很少認識到新朋友，因此透過婚友社來認識對象，不過成效卻沒有很好，因此靠自身力量交到男友後，便給了婚友社差評，沒想到卻被回「當面解決」，讓她相當害怕。對此婚友社回應，周女四處投訴卻不接電話，聯繫不上周女，只能在評論區回覆。

根據陸媒《南國今報》報導，周女控訴，花了3萬人民幣（約新台幣13萬元）報名婚友社，一開始仲介相當熱絡，會主動提供男方的職業、收入等，但幾次之後，再也不會主動提供，導致到場聯誼像開盲盒一樣；不僅如此，她認為有些男生根本是被叫來湊數的，明顯不符合她的要求。

周女表示，後續婚友社仍會介紹一些男生給她，但都沒有一個能夠牽手成功，期間仲介還曾打來問能否給「紅包」，讓她相當傻眼。她透露，後來靠著自己力量談成一段感情，因此到網站上給差評，怎料到卻被回「我們會來和妳當面解決」，讓她相當害怕。

對此，婚友社回應，從2021年5月已經介紹了19名男子給周女，比法規規定的還多，上面都有周女的簽名。婚友社強調，顧客有問題都可以當面溝通，但周女寫了差評後四處投訴，又不接電話，這種拒絕溝通的態度，他們也只能回覆當面解決。

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