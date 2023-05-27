海底撈變臉表演竟「翻臉」！他批不敬業…眾人全搖頭：別瞎公審

▲去海底撈除了爽嗑鍋，不少人更期待附加服務，像是欣賞川劇變臉、美甲等。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

「海底撈」食物美味服務超貼心，最特別的還有川劇變臉秀。不過，有網友指出，他日前到海底撈用餐時，目睹一名變臉表演者因不斷被打斷，竟將怒火發洩在服務人員身上，當場飆罵，讓他看了覺得不太敬業、有失水準。貼文一出，馬上引發不少網友討論，但也有人出面緩頰，認為是服務生的問題，「不要瞎公審」。

一名網友在Dcard以「信義區海底撈變臉表演人員情緒失控」為題發文表示，他日前和家人到海底撈用餐時，被告知會有變臉表演，於是就抱著期待地心情準備欣賞，不料表演才剛開始，就有客人不小心穿插進來打斷表演，此時表演者就對著其中一名服務人員生氣、擺臭臉，並詢問「ok了嗎？」才又重新開始表演。

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▲原PO認為，海底撈變臉表演者當著顧客面「翻臉」，有失水準。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，表演者再次開始表演後，卻又有客人闖進表演區域，表演被迫中斷，對此，表演者又更加生氣，直接怒罵一旁的服務人員，不顧還有許多用餐顧客正將目光投射在他身上，讓原PO直言「被打斷心情不會是開心的沒錯，但是這樣看的觀眾可能會覺得不太敬業、有失水準，替那位服務生覺得可憐」。

貼文曝光後，隨即引發關注，但網友們紛紛為表演者緩頰「單純抱怨而已吧，直接衝出來撞到後果不堪設想欸」、「是服務員的問題，不要瞎公審」、「服務人員沒盡到自己的責任，你在那邊喊燒什麼？如果害表演人員不小心傷到客人，服務人員會負責嗎？」、「是服務員的職務範圍沒錯，不要亂公審，有問題他們公司內部會決策」。

另外，也有海底撈前員工出面回應，「服務生必須在表演前知會客人，表演期間不能走動，因為變臉師戴了面具之後，視線會有限制，只能看到前方看不到左右，若表演期間不小心誤傷客人會造成重大客訴。所以內部培訓，服務員是務必要提前告知客人，如果真的有客人突然站起來，也必須立馬阻擋！這就是為什麼我們唯一尿尿抽菸的時間，大家還是會輪流留守現場就是為了留意那些表演期間亂走動的客人。」