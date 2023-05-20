超商變格鬥場！金牌健美選手成「真人浩克」　臉書陽光形象超反差

記者蔡怡萍／桃園報導

一名身材健壯的朱姓男子今（20）日上午裸著上身，在中壢區長沙路某超商內失控暴走，砸毀超商商品後大吼大叫，2名員警到場處理還遭發飆追打，造成員警受傷。據了解，朱男具有世界自然健美聯合會職業選手身分，臉書與IG上也分享滿滿健身訓練的過程，以及參加各項健美比賽的歷練與心得，非常全心投入在鍛鍊與比賽之中。

▲朱姓男子在超商失控暴打員警，本身為職業健美選手。（圖／翻攝臉書，下同）



朱男因在超商亂砸怒吼、追打員警而登上新聞版面，但他其實是一名職業健美選手，他也在個人臉書、IG等社群上分享著自己多年來專注鍛鍊身體、雕塑體態，並且參加各種健美比賽的過程與心得，寫下積極又正面的勉勵之語；朱男專業地比出各種姿勢呈現肌肉線條，在多項賽事中獲得第一名，還會為相關健身周邊商品打廣告，同時也是1對1私人教練，生活幾乎是圍繞在健身事業上。

臉書《我是中壢人》20日有網友上傳一段影片，身材壯碩的朱姓男子今天上午9時20分許半裸上身在中壢區長沙路口超商現身，但不知何故，突然砸毀商品，2名員警在超商內被朱男暴跳追打，店員也被逼到一旁不知所措，朱男最後猶如電影「綠巨人浩克」般發狂怒吼，露出結實的背肌，整個過程十分驚悚。

2名員警奮力噴灑辣椒水，最後趁朱男眼部不適時順利壓制，經後送往部立桃園醫院就醫，經確認朱男並未飲酒，亦無精神病史，朱男為何情緒失控，警方仍要調查，但超商則對朱男提出毀損等告訴，警方訊後依毀損、傷害與妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲身材壯碩的朱姓男子半裸上身在中壢區某超商發飆，處理員警還遭追打，朱男猶如電影「綠巨人浩克」般發狂怒吼。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

