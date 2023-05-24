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大陸 大陸焦點 特派現場

疫情考驗下的中國鄉村振興　「窮山溝」拚轉型卻遇遊客清零

▲▼ 河南,農村,大陸農村,鄉村,鄉村振興 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲河南一名村民於下午時分走出家門口 。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／河南報導

大陸國家主席習近平2021年曾喊出，「脫貧攻堅戰」取得全面勝利，創造了「人間奇跡」，而下一步是鞏固成果的「鄉村振興」。不過，新冠疫情令轉型中的農村忽然喊卡，如何應對考驗地方基層的智慧。河南止方村書記郭青松感慨，當時民宿建成沒多久就遇上疫情，遊客量幾乎「清零」，所幸今年五一長假明顯感受到人流復甦。

▲▼河南,止方村。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲以前曾是豬圈，如今改造成綠植景觀。（圖／記者蔡儀潔攝）

「你看這塊草地，以前這裡是豬圈…那塊以前是養雞的。」郭青松對止方村的變化細節是信手拈來，他向《東森新媒體ETtoday》表示，過去的村子破爛不堪，村集體收入不到2萬元（人民幣，下同），以前流行一句話叫「上面千條線，下面一根針」，但現在是「上面千把錘，下面一根釘」。

▲▼ 河南,農村,大陸農村,鄉村,鄉村振興 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼止方村街道 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲▼河南,止方村。（圖／記者蔡儀潔攝）

實際上，太行山脈中貧困的農村不在少數，止方村雖貧困但不是最窮的那個，因此要發展卻苦於無資金，郭青松想到一個土辦法，「領導從哪裡過，我就從哪裡幹，慢慢的就把領導眼球吸過來，拿到了最初的200萬元污水管網資金。」

當資金到位，如何動員村民又是一大難事，要修一條路、要修廣場，村民找上門罵「這個石頭是我爺爺給我的；豬圈是我祖奶奶給我的，你不能給我動！」，郭青松感慨，「鄉村振興難不難？難。委屈不委屈咱就不說了，有時候受盡了委屈。」

▲▼河南,止方村。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲郭青松。（圖／記者蔡儀潔攝）

「我們管的，我認為是全中國平均文化程度最低的農民，但是最善良的還是農民」，郭青松指出，解決難題的方法就是與村民不斷溝通，他採取數個方法，例如召集村民看電影吹冷氣，中間按暫停上台講述發展思路，如電視劇植入廣告一般；規定宅基地225平方公尺以內是農戶的，範圍外的屬於集體共同所有，「真正幹成一件事時，非常有成就感。」

在基礎建設、村容村貌改善後，止方村聚焦打造文化旅遊，共建造20餘家民宿，根據村民富裕程度分為高、中、低三檔，價格橫跨100元到突破2000元，不過建成沒多久就遇上新冠疫情，遊客量幾乎「清零」。

▲▼ 止方村民宿。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲止方村一棟中等價位的民宿，每晚房價為498元至1198元。（圖／記者蔡儀潔攝）

好不容易集齊資金、動員全村，卻遇上「不進不出」的疫情封控，止方村轉型之路忽然喊卡，郭青松直言當時沮喪又迷茫，而村民們亦感到氣餒，他一邊安撫大家情緒，一邊絞盡腦汁賺錢，最後靠果樹林增加了收入。

隨著今年疫情解封，週末和止方村才又重燃煙火氣，五一長假期間日均接待遊客破萬人次，民宿都要提前一周定。郭青松介紹，最典型的例子是賣烤麵筋，有村民從臘月二十八到正月十五賺了7萬元，甚至出現「青年回流」。

▲▼ 花石村。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲花石村書記在疫情期間轉戰直播平台賣貨。（圖／記者蔡儀潔攝）

河南濟源市的花石村亦面臨類似境遇，在完成旅遊轉型後，實現「春可賞梅、夏可玩水、秋可採摘、冬可滑雪、夜可觀光」，但新冠疫情期間遊客量「腰斬」。

花石村書記周全喜當時動員村裡年齡稍大的人，製作大鍋燴菜、蒸饅頭等賣給上山民眾，最高峰能賺進5000至6000元。另外，村民們製作爐饃、辣椒醬、月餅等，周全喜轉戰抖音等網路平台直播帶貨，曾經賣出4萬個爐饃，賺進20萬元，不無小補。

「脫貧」是習近平執政的一大政績，他於2017年的中共十九大上提出「鄉村振興戰略」。官方數據顯示，2022年脫貧人口人均純收入達到1萬4342元，按年增長14.3%。今年大陸預算報告中提到，安排1750億元、增加100億元，重點向鄉村振興底子差的地區傾斜。

在扶貧開發實際操作當中，亦存在多層問題。《關於2021年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》披露，7縣拖欠1.67萬名脫貧群眾工資2700餘萬元；11縣投入4100餘萬元展開的41個就業培訓項目，存在湊人數現象等。

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