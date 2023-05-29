地瓜球被排爆！他傻眼「沒飽足感」寧買雞蛋糕　老饕曝受歡迎原因

▲他怨地瓜球「不會飽寧買雞蛋糕」，老饕曝受歡迎原因。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

地瓜球是夜市相當常見的食物，一名網友在批踢踢表示，他發現夜市地瓜球攤位總是大排長龍，他有一次實際購買後享用，大份吃完卻沒有飽足感，讓他好奇「會買地瓜球的是什麼人」。貼文一出立刻引發網友熱議，也釣出老饕分析許多人愛吃的原因。

原PO在批踢踢表示，他以前看到夜市賣地瓜球，都不會有想買的頭，但在女兒讀大學後，偶爾會去附近夜市覓食，發現有一間地瓜球攤位賣得非常好，每次經過都在排隊，後來實際買了一次來享用，雖然看起來很大份，但吃起來飽足感卻很少，同樣的錢不如買雞蛋糕，讓他好奇「會買地瓜球的是什麼人？」

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▲多數網友表示，地瓜球就是吃口感。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，也釣出老饕分析地瓜球受歡迎的原因，認為就是「吃口感」，有人說「有加珍珠粉、樹薯，口感好吃啊」、「我逛夜市必買耶」、「現炸撈起來真的超好吃」、「人家追求口感，你在那邊追求飽足感」、「吃爽的，要什麼飽足感」、「地瓜球是吃口感，又不是吃飽足感的，要吃飽，去吃吃到飽啦」。

也有贊同原PO，「地瓜球真的很雷，雞蛋糕好吃100倍」、「女生超愛，不懂」、「女生都會求著要買啊，我也不懂」。貼文也意外引發名稱的南北之爭，有人說「不叫QQ蛋，我可是不吃的喔」、「QQ蛋，地瓜球，南北戰爭」、「地瓜球很難吃，我都吃QQ蛋」、「地瓜球啦，南部人才叫QQ球」。