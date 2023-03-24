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朝聖大甲傳說地瓜球「又大又Q」！他曝閃光燈超近視角…更凶了

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO朝聖大甲手工地瓜球。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

台中大甲一家地瓜球攤販因為老闆娘太美，還有著不科學的火辣身材，吸引許多人狂排隊，也每每在網上掀起熱論。有網友近日前往朝聖，近距離拍下闆娘工作照，在閃光燈加持下，看著會反光的北半球，原PO不禁笑讚，「大甲傳說中的地瓜球，又大又Q」，還hashtag提醒「血壓高的請勿觀賞」，引發話題。

有攝影師在「爆廢公社」貼出照片，只見老闆娘微微低著頭，專心弄著客人的地瓜球，她當天紮著低馬尾、穿著黑色小背心，大開U字型的設計，讓胸前北半球彷彿快彈出來。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO側拍老闆娘。（圖／翻攝自爆廢公社）

更邪惡的是，攝影師還站在闆娘正前方，打開閃光燈拍照，雪白的上胸微微反光，讓闆娘巨乳看起來更「凶狠」了，讓原PO忍不住在文中寫下「大甲傳說中的地瓜球，又大又Q」，還hashtag提醒，因為「#加了閃光燈」，所以「#血壓高的請勿觀賞」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲開了閃光燈之後，老闆娘感覺「更凶狠了」！（圖／翻攝自爆廢公社）

照片引來7700多人按讚，紛紛樂喊，「什麼地瓜球？根本籃球了」、「有吃過那麼大顆的地瓜球嗎」、「這麼大顆怎麼炸的」、「為什麼要給人亂拍照？為什麼只有拍這樣……地址給我」、「還好早上有吃高血壓的藥」、「油都加滿了，幾時要出發？」

據悉，這家地瓜球位在大甲蔣公路上，因老闆娘Bella而大爆紅，畢竟Bella不只有著一雙大眼、漂亮臉蛋，雪白胸器、傲人身材更是驚人，成為夜市的一大「嬌」點，還因此登上綜藝節目。可人紅是非多，她過去曾被質疑是否隆乳？對此，Bella大方承認「是假的」，但這是她所喜歡的，所以不會在意別人眼光，「我心裡會覺得他是不是羨慕我？」展現高EQ。

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