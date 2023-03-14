女客點QQ蛋！外送員竟當她面「插一顆放嘴裡」　同行聽真相笑了

▲外送員吃QQ蛋，被女客懷疑偷吃。（圖／翻攝臉書／外送員的奇聞怪事）



網搜小組／柯振中報導

外送員買跟顧客一樣的食物，沒想到送餐時尷尬了！一名外送員日前接到外送訂單，顧客下單買了一包「QQ蛋」，沒想到送餐到指定地點，隨手插了一顆自己的QQ蛋來吃，卻剛好被顧客撞見，還遭懷疑偷吃，無厘頭的經驗曝光後，讓不少人笑了出來，也有同行出面回應，確實會發生這種情況。

這名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」分享，日前他購買了一包QQ蛋，正好又接到一張外送的訂單，顧客下單的內容同樣也是QQ蛋，於是將單子接了下來，並將餐點送到顧客手中。

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餐點抵達後，外送員才剛按完「已抵達」，並順手插了一顆自己的QQ蛋來吃，沒想到這時女客突然出現，甚至還露出不可思議的表情，看著他吃下QQ蛋。

外送員十分尷尬，只能趕忙將餐點送到對方手中，同時出言解釋，自己也有買一包QQ蛋，並沒有偷吃顧客的餐點，事件才終於告一段落。

離奇的經驗曝光後，許多同行笑了出來，在下方留言分享自己的碰過的事件，「真的很容易跟著客人買一樣的東西吃」、「客人os：現在偷吃的這麼大膽？？叫我出來取餐還吃給我看」、「外送員其實很懂吃的，看到客戶的東西，常常都會想多買一份自己，吃」、「感覺得出來現場十分尷尬…。」