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南投縣再爭取到一縣市協助清運垃圾　共9縣市年清運量估近9萬噸

▲南投縣政府再爭取到一縣市協助清運垃圾，圖為中寮垃圾打包情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投縣政府再爭取到一縣市協助清運垃圾，圖為中寮垃圾打包情形。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣議會26日進行定期會縣政總質詢，縣議員林婷立、游顥、陳淑惠都關心縣內垃圾處理問題；縣長許淑華表示，垃圾清運是縣府當務之急優先推動的政策，目前已獲9縣市同意協助清運，預計下半年清運的垃圾量可再增加約7000噸，累計年清運量近9萬噸，縣府將持續努力，解決垃圾堆積狀況，改善縣民生活品質。

許淑華表示，全縣13鄉鎮市皆有垃圾堆置問題，繼先前8縣市協助清運垃圾，25日又獲1縣市同意協助，各鄉鎮垃圾會依照其急迫性，安排優先清運的順序；有的鄉鎮垃圾場與清潔隊共用區域，影響環境衛生，有的住家鄰近垃圾場，造成生活不便，縣府會與公所協調整頓，協助增加打包數量，減少對環境的影響。

▲南投市垃圾場。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲南投市垃圾場。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

許淑華說，縣府也將委託民間企業協助清運，將加快招標程序，達到垃圾減量的目標；他除了感謝縣議會的關心，也感謝協助垃圾去化的縣市。

▲中寮垃圾打包。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲中寮垃圾打包。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

林婷立指出，仁愛鄉垃圾集運站鄰近有住家，垃圾長期堆置產生臭味，對居民生活造成不便；游顥建議是否透過建置綠能中心，加強垃圾分類，達到垃圾減量的效果；陳淑惠則擔憂縣內垃圾已處理不完，北部卻有事業廢棄物送至南投，希望加強稽查。

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