守護海洋一起來！花蓮石梯坪百人淨海　40潛海戰將下海清垃圾

▲▼潛海戰將下海清除海底垃圾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為響應國家海洋日並呼籲大眾重視海洋環境保護，花蓮環境保護局日前於石梯坪遊憩區舉辦親淨海活動，並邀請慈濟大學學生參與，共100人一同共襄盛舉，其中有40名潛海戰將成員進行海底垃圾清除作業，總計清除海漂（底）垃圾44公斤，回收物6公斤。

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花蓮縣擁有豐富的海洋資源和美麗的海岸線，石梯坪海域是花蓮縣著名的觀光景點之一，其海洋資產也是當地居民的重要經濟來源。長期以來海洋垃圾等問題給這片美麗的海域帶來了不少的壓力，這是一個需要所有人共同努力的問題。

花蓮縣配合海洋保育署推動淨海聯盟政策，共計招募潛海戰將269人及環保艦隊97艘，進行海洋廢棄物治理工作，保護花蓮縣的海洋環境和生態。本次活動旨在提高大眾對海洋環境保護的認識和參與度，從而落實海洋保護實踐，共同守護海洋環境，共創美好未來。

▲潛海戰將身著潛水衣下海執行清除垃圾任務。

環保局呼籲，海洋是人類重要的生態資源，對維持地球生命的平衡至關重要。保護海洋環境需要全民共同參與，每一個人都可以從自身做起，從日常生活中的小事做起，從而共同守護海洋，讓我們的地球更加美好！