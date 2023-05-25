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台南獨老住家堆積垃圾無法通行　社會局連結民間資源改善居家環境

▲台南市社會局主動連結社團法人台北市攸惜關懷協會與台南環保局，免費為獨居長者整理居家環境，清理出近百袋的垃圾及廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市社會局主動連結社團法人台北市攸惜關懷協會與台南環保局，免費為獨居長者整理居家環境，清理出近百袋的垃圾及廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

台南市落實「照顧弱勢優先」理念，設置12處社會福利服務中心，針對轄內弱勢家戶或獨居長者提供即時褔利服務，23至25日社會局主動連結社團法人台北市攸惜關懷協會與台南環保局，免費為獨居長者整理居家環境，清理出近百袋垃圾及廢棄物，社會局盧禹璁局長頒發感謝狀感謝該協會，用實際行動關懷弱勢長者。

▲台南市社會局主動連結社團法人台北市攸惜關懷協會與台南環保局，免費為獨居長者整理居家環境，清理出近百袋的垃圾及廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局指出，5月初社會局新豐社褔中心社工，前往歸仁區訪視70多歲的張姓老婦人，發現其因長年獨居及身心疾病因素，再加上同住的手足過世後一直捨不得整理家中遺物，導致住家十分凌亂，屋內大量的垃圾混雜飲料空罐、廢棄家電等回收物，壞掉的椅子、床鋪等傢俱堆疊已無法行走，垃圾帶來的蚊蠅也嚴重影響鄰近環境衛生。

▲台南市社會局主動連結社團法人台北市攸惜關懷協會與台南環保局，免費為獨居長者整理居家環境，清理出近百袋的垃圾及廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社工以安全及健康為出發點，與長者溝通並取得同意後，主動連繫社團法人台北市攸惜關懷協會，讓長者原本堆滿垃圾的住家回復乾淨樣貌。張姓長者看著家中清出的大量垃圾說，她已經10多年不曾看過自已家中地板了，非常感謝社會局社工及社團法人台北市攸惜關懷協會的工作人員，在大家的協助下讓她又能在家中安心走動，不怕有跌倒的危險。

▲台南市社會局主動連結社團法人台北市攸惜關懷協會與台南環保局，免費為獨居長者整理居家環境，清理出近百袋的垃圾及廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社團法人台北市攸惜關懷協會總幹事盧致宏（盧拉拉）指出，此次是協會第1次與公部門合作為弱勢長者清理居家環境，團隊共出動8位成員南北往返，從會勘到整理花了整整3天的時間，看到長者的住家恢復乾淨的模樣，大家的心中都很有成就感也為長輩感到開心。盧致宏說攸惜關懷協會自2023年初成立後，即媒合各界善心來回應社會需求，服務項目從洗地、洗牆到特殊現場環境整理，目前協會也逐漸擴大能量，聘僱專業的社工與輔導人員，為不同身分的弱勢個案服務。

▲台南市社會局主動連結社團法人台北市攸惜關懷協會與台南環保局，免費為獨居長者整理居家環境，清理出近百袋的垃圾及廢棄物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長呼籲，許多獨居長者有囤積物品的習慣，提醒長者要定時整理，才有乾淨安全健康的生活環境。盧局長指出台南市政府社會局設置安平、東區、南區、北區、安南、永康、新豐、新營、善化、麻豆、北門、玉井等12處社會福利服務中心，提供「社安網單一窗口」服務；另為落實社會安全網預防通報機制，已配對2千多名獨居長者及374隊睦鄰志工隊，針對有特殊狀況長者由各社褔中心社工或志工及時介入。欲了解住家附近的社福中心資訊，可上社會局網站或洽台南市政府社會局(06-2993992)詢問。

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