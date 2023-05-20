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社會 社會焦點 保障人權

墾管處等單位清除龍坑崩崖+峽谷垃圾500公斤　驚險畫面曝光

記者陳崑福／屏東報導

墾丁龍坑生態保護區因部分峽谷區域地勢險峻，年來皆未能清理擱置於該區海漂物，墾管處今(20)日邀請中華民國山難救助協會、威鯨救難協會等單位人員90人，利用垂降、攀爬方式清理垃圾，經6個半小時，共清理500公斤垃圾，而清除過程驚險畫面也隨之曝光。

▲墾管處等單位清除龍坑自然生態保護區內垃圾 。（圖／墾管處提供，下同）

▲墾管處等單位清除龍坑自然生態保護區內垃圾 。（圖／墾管處提供，下同）

▲墾管處等單位清除龍坑自然生態保護區內垃圾 。（圖／墾管處提供，下同）

▲墾管處等單位清除龍坑自然生態保護區內垃圾 。（圖／墾管處提供，下同）

墾管處說，龍坑自然生態地區為綿延之群狀珊瑚礁，隔著狹岝的陡坡及懸崖，為隆起之高位珊瑚礁，由於重力及海浪之衝擊，台地崖之珊瑚石灰岩逐步破裂，向下崩落，而形成絕佳的崖崩景觀，屬於生態保護區。由於它屬高位珊瑚礁海岸，具絕佳崩崖、峽谷景觀。但因部分峽谷區域地勢險峻，年來皆未能清理擱置於該區海漂物。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

墾管處與國境之南生態文化發展協會每年皆會利用5月休園期間進行海岸漂流物清理工作;但因部分峽谷區域因地勢險峻，多年來皆未能清理擱置於該區海漂物，這次配合國家「向海致敬」的重要政策墾管處遂積極邀請中華民國山難救助協會利用其卓越垂降、攀爬能力協助清理海蝕溝海漂垃圾,加入海岸環境守護行列。

今天上午上午9時起至下午3時30分，出動墾管處、山難救助協會、國境之南生態文化發展協會、威鯨救難協會等約90名人員，經6個半小時，清除了約500公斤的垃圾。

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