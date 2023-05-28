瑪娃強風警報！台灣旁剎車轉6天「水庫進補」　2段紫爆噴雨熱區曝

▲瑪娃颱風未來暴風圈還有擴大趨勢 。（圖／翻攝NOAA）



記者許力方／台北報導

中央氣象局表示，今年第2號中度颱風「瑪娃」（Mawar）距離台灣仍有850公里遠，並持續減慢，明天（29日）開始，大台北、東半部地區及恆春半島開始出現雨勢，午後南部地區及其他山區也有局部短暫雷陣雨，今晚9時40分已經針對11縣市發布「陸上強風特報」，目前宜花東、屏東也已觀測到3至6米浪高，預估30日（下周二）東北部、東部有局部大雨發生機率。

氣象局指出，明天受到颱風外圍雲系影響，大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地低溫在23到25度間，白天東半部高溫大約29至32度，西半部普遍會來到33至35度，新竹、苗栗、台南、高雄局部地區有發生36度高溫的機會。

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根據氣象局觀測，中颱瑪娃今晚8時中心位在鵝鑾鼻東南東方約850公里海面上，以時速11轉8公里向西北前進，逐漸放慢，未來3天都會是北轉的過程，北轉程度仍有很大不確定性，北上後路徑有偏東趨勢。預估30日至6月1日（下周四）受颱風外圍環流影響，東北部及東部地區有陣雨，並有局部大雨發生機率，北部及東南部地區有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；6月2日（下周五）北部及東北部地區有短暫陣雨，北部山區有局部較大雨勢發生機率，東部有局部短暫陣雨，其他為多雲到晴、午後局部短暫雷陣雨的天氣。

瑪娃近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，7級暴風半徑280公里，10級暴風半徑90公里，預估未來暴風圈恐擴大到半徑300公里，強度有減弱的趨勢。

▼瑪娃未來將在台灣東部海域慢慢轉彎，帶來2階段降雨。（圖／中央氣象局、NCDR）



「觀氣象看天氣」臉書粉絲團則指出，若依照目前預測路徑，30日至6月3日（下周六）瑪娃將從台灣東部海面緩緩北上，一連5天東半部、北海岸、大台北（尤其是東側）將會有間歇性的陣雨，北部、東北部的山區將累積相當可觀的雨量，翡翠水庫將大進補，石門水庫也會有進帳。另外由於目前台灣東部海面水溫偏低，瑪娃北上的過程將逐漸減弱，可能會減弱至中颱下限或輕颱，也由於整整5天導引氣流薄弱，以及颱風強度逐漸減弱，未來路徑還充滿著不確定性。

台灣颱風論壇分析，瑪娃將來還會在台灣東方不遠處逗留至少６天，台灣因為有中央山脈、雪山山脈的關係，颱風在不同位置時，天氣狀況、降雨空間分布就會有所不同。這次瑪娃對台灣天氣的影響大致可分為兩個部分，第一部分是6月1日之前，瑪娃位於台灣東南方，此時吹著東北風，主要降雨區域落在宜蘭、基隆北海岸、台北東側及花東為主，尤其宜蘭地區連日降雨的關係，雨量會相當可觀。

第二部分則是6月2日～4日（下周五至日），瑪娃越過花蓮以東，逐漸往北北東駛離，此時風向將轉為偏北或西北風，主要降雨區域會變成北部山區；中部山區雖然有機會，但量不會太多，花東此時位於背風面降雨原則上停止，宜蘭仍受外圍環流影響但雨勢會緩和減少許多。台灣颱風論壇坦言，「這次南部降雨要跟瑪娃無緣了，多下一點午後雷陣雨會比較實在，也不會有西南氣流，除非路徑上有出現重大西修。」

▼台灣至南海一帶雲量偏少，屬於颱風外圍環流沉降的乾熱空氣團，這塊暖空氣造成今天南部近山區高溫達39度。（圖／翻攝RAMMB）

