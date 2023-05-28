　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林文瑞受選罷法排黑波及　張麗善深表遺憾：儘速徵詢推出新人選

▲雲林縣長張麗善談新北市長侯友宜被徵召參選總統一事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善表示，會儘速針對海區立委徵詢人選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院26日三讀通過《選罷法》修正案，規定犯賄選罪的人，即使獲判緩刑也不得參選，讓已獲國民黨提名參選雲林第一選區的現任不分區藍委林文瑞恐失去登記參選資格。對此，雲林縣長張麗善深表遺憾，同時也表示會儘速針對海區立委徵詢人選。

張麗善表示，立法院通過的排黑條款，「我們當然表達肯定，但我們受到波及的林文瑞委員，我們也深表遺憾」，因為林文瑞在這幾年協助雲林縣政府爭取很多的經費，同時受到很多鄉親的肯定，也陸陸續續都在準備區域立委的選舉，突然這個震撼彈，他們真的感到非常的措手不及，甚至也感到遺憾。

張麗善提到，現在會儘速針對海區立委推出人選，目前正在做徵詢，會很快速的將海區立委適當的人選推薦給民眾，也希望鄉親能夠予以肯定、予以支持，讓推派出的人選順利當選，繼續協助雲林縣政府推動各項政策，爭取各項福利。

針對傳出前立委張嘉郡、桃園市議員凌濤要出來選，張麗善表示，只要是雲林縣的子弟，對於雲林縣所有政策的推動，站在福國利民角度上都有這個意願，有這樣的熱情的，當然都有機會，不只他們倆人，或是還有其他人選，都會透過徵詢，也會詢問鄉親的共同支持的意向，來選出最優秀的人選。

林文瑞辦公室27日也對外表示，他們還在跟中選會、內政部、國民黨部討論，也釐清此次修法範圍會影響到什麼程度，並於下周會有統一的對外說明。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／「資生堂千金」超猛！　39歲生了第3胎
B群隱藏版功效！　醫公開：嘴破吃「這1款」
快訊／瑪娃颱風大轉彎！台灣家門口繞一圈　最新路徑曝光
NVIDIA、台積電合作逾25年　黃仁勳接張忠謀電話喊「安靜
不贊成選罷法修法　柯文哲：否則犯小罪就全部槍斃！
快訊／浩克喊話了！　求「她」別做這件事：祝幸福
快訊／花蓮加灣外海驚傳「孩童海面漂流」
巨幕倒塌！　大陸9名孩童直接被壓住「家長瘋狂尖叫」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠要侯友宜道歉　侯家軍：賴清德為陳宗彥、陳歐珀道歉了嗎？

陳琬惠PO照控「題字贈書」給im.B主嫌　林佳龍怒了「不排除提告」

取消兩段式左轉？柯文哲：若機車不往前竄　「當汽車一樣行駛」才可以

促轉會解編周年　台灣基進批蔡政府：開轉型正義倒車

國民黨嘉義市立委初選張秀華勝出　王美惠：期待君子之爭

樂天女孩「舊金山灣區台灣日」熱舞　林襄、岱縈、賴清德連線登大聯盟

柯文哲酸蔡政府：2030雙語教育不可能　賴清德曾要推「現在卻不見」

林文瑞受選罷法排黑波及　張麗善深表遺憾：儘速徵詢推出新人選

黃仁勳台大畢典致詞　周玉蔻：說給總統級候選人聽的

見王金平、周典論破解「牛鬼蛇神」？　侯友宜：我們感情黏作伙

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

癱瘓12年...他從輪椅「重新站起來了」！最新研究曝光

綠要侯友宜道歉　侯家軍：賴清德為陳宗彥、陳歐珀道歉了嗎？

陳琬惠PO照控「題字贈書」給im.B主嫌　林佳龍怒了「不排除提告」

取消兩段式左轉？柯文哲：若機車不往前竄　「當汽車一樣行駛」才可以

促轉會解編周年　台灣基進批蔡政府：開轉型正義倒車

國民黨嘉義市立委初選張秀華勝出　王美惠：期待君子之爭

樂天女孩「舊金山灣區台灣日」熱舞　林襄、岱縈、賴清德連線登大聯盟

柯文哲酸蔡政府：2030雙語教育不可能　賴清德曾要推「現在卻不見」

林文瑞受選罷法排黑波及　張麗善深表遺憾：儘速徵詢推出新人選

黃仁勳台大畢典致詞　周玉蔻：說給總統級候選人聽的

見王金平、周典論破解「牛鬼蛇神」？　侯友宜：我們感情黏作伙

綠要侯友宜道歉　侯家軍：賴清德為陳宗彥、陳歐珀道歉了嗎？

快訊／豪門女星超猛「39歲生了第3胎」！半年取卵3次　曾連懷2次雙胞胎

嘉義市國中小校長遴選　1人連任2人新任

獨／2男路邊互毆不過癮！還抓騎樓花盆砸爆頭濺血　倒楣鄰居開吉

「大白兔」也飛上天！　陸國產C919客機首航成功

陳琬惠PO照控「題字贈書」給im.B主嫌　林佳龍怒了「不排除提告」

10年友離婚育兒求幫助！　鮪魚大方借20萬「卻要不回」：她直接消失

嘉義市藝術教育深耕推動　結合廟宇舉辦音樂暨民俗技藝競賽

在托兒所玩耍一半「頭部中彈」　美2歲男童倒地緊急送醫

取消兩段式左轉？柯文哲：若機車不往前竄　「當汽車一樣行駛」才可以

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

陳水扁曝7年來首度和蔡英文握手　酸：比那一位有溫度多了

「新鄉民女神」大勝雞排妹！　網路民調結果跌破眼鏡

幕後／侯友宜、王金平閉門晤談內容曝光！　眾人拱他當競總主委

偷拍威脅前女友？　李正皓千字澄清：跌這跤我成長很多

被問「是否安排與郭台銘見面？」 　侯友宜：把郭董理想落實才是最重要的

否認拿私密影像威脅前女友　李正皓自稱受害者

「侯友宜不中、柯文哲不小」　他看民調示警賴清德：該開始緊張

憶捕張錫銘夥伴重傷！侯友宜誓「拚治安」　讓軍警公教「有尊嚴生存」

不贊成選罷法修法　柯：鼓勵向上社會

陳水扁握到蔡英文的手！　她抱不平：有沒有搞錯？

首談拒絕陳水扁「菁英入黨」　侯友宜喊：警察要行政中立守護人民安全

「王金平早餐會」12道料理曝光！　侯友宜坦言：這次的選舉是場硬仗

曾拿私密影像威脅前女友？　李晏榕發聲

快訊／侯友宜最佳助選員曝！　侯明鋒現身粉絲見面會：永遠支持家人

更多熱門

相關新聞

不贊成選罷法修法　柯：鼓勵向上社會

不贊成選罷法修法　柯：鼓勵向上社會

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，28日參與校園總統馬拉松，與學生們進行對談。針對學生提問民眾黨今年在中南部推的人選形象，遠遠不及北部，未來如何避免這樣的問題？柯文哲表示，不管是怎麼樣的人，都希望對方能向上進步，包括最近《選罷法》修法爭議，自己並不贊成，否則乾脆犯一個小罪就全部槍斃。

陳水扁曝7年來首度和蔡英文握手　酸：比那一位有溫度多了

陳水扁曝7年來首度和蔡英文握手　酸：比那一位有溫度多了

怎麼了？　綠委突喊「退黨可以嗎？」、「這輩子最討厭民進黨的一天」

怎麼了？　綠委突喊「退黨可以嗎？」、「這輩子最討厭民進黨的一天」

死諫無效！陳水扁批「排黑」不顧法理　「粗暴政府不管人情義理」

死諫無效！陳水扁批「排黑」不顧法理　「粗暴政府不管人情義理」

選罷法排黑！林文瑞恐無法轉戰雲林立委　辦公室：下周對外說明

選罷法排黑！林文瑞恐無法轉戰雲林立委　辦公室：下周對外說明

關鍵字：

選罷法排黑林文瑞張麗善雲林縣

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

李坤城海葬當天「林靖恩冷回1句話就消失」！

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

天選之人注意！　醫提醒3件事

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

Lisa演唱會又動怒！「機警1反應」救了成員

撿到胖黑狗！養3個月神奇變虎斑

許瑋甯半夜突PO文「可以教教我嗎？」

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

陳妍希被準公婆嫌「離過婚、年紀大」小7歲男友超瞎

開業39年！手搖飲名店「雙江茶行」歇業

「超愛抓龍筋」男友喊舒服！苦主：不會想去第2次

更多

最夯影音

更多
陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面