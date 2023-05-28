林文瑞受選罷法排黑波及　張麗善深表遺憾：儘速徵詢推出新人選

▲張麗善表示，會儘速針對海區立委徵詢人選。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

立法院26日三讀通過《選罷法》修正案，規定犯賄選罪的人，即使獲判緩刑也不得參選，讓已獲國民黨提名參選雲林第一選區的現任不分區藍委林文瑞恐失去登記參選資格。對此，雲林縣長張麗善深表遺憾，同時也表示會儘速針對海區立委徵詢人選。

張麗善表示，立法院通過的排黑條款，「我們當然表達肯定，但我們受到波及的林文瑞委員，我們也深表遺憾」，因為林文瑞在這幾年協助雲林縣政府爭取很多的經費，同時受到很多鄉親的肯定，也陸陸續續都在準備區域立委的選舉，突然這個震撼彈，他們真的感到非常的措手不及，甚至也感到遺憾。

張麗善提到，現在會儘速針對海區立委推出人選，目前正在做徵詢，會很快速的將海區立委適當的人選推薦給民眾，也希望鄉親能夠予以肯定、予以支持，讓推派出的人選順利當選，繼續協助雲林縣政府推動各項政策，爭取各項福利。

針對傳出前立委張嘉郡、桃園市議員凌濤要出來選，張麗善表示，只要是雲林縣的子弟，對於雲林縣所有政策的推動，站在福國利民角度上都有這個意願，有這樣的熱情的，當然都有機會，不只他們倆人，或是還有其他人選，都會透過徵詢，也會詢問鄉親的共同支持的意向，來選出最優秀的人選。

林文瑞辦公室27日也對外表示，他們還在跟中選會、內政部、國民黨部討論，也釐清此次修法範圍會影響到什麼程度，並於下周會有統一的對外說明。