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「日本全家必吃1物」進台灣了！旅日達人讚：味道一模一樣

▲▼林氏璧在台灣全家看到日本全家的腿排。（圖／翻攝自FB／日本自助旅遊中毒者）

▲林氏璧在台灣全家看到日本全家的腿排。（圖／翻攝自FB／日本自助旅遊中毒者）

網搜小組／鄺郁庭報導

前台大醫師林氏璧超愛到日本旅行，還因此開設「日本自助旅遊中毒者」粉專。他27日發文直呼，「你等等， 為什麼沒有人告訴我！」說他到台中演講時，在高鐵站的全家看到一個熟悉的東西，「日本黃金腿排一個49！」對日本全家炸雞進台灣感到驚喜不已，一吃更大讚「味道和日本一模一樣！」引發熱議。

林氏璧27日貼出多張開箱照，「為什麼沒有人告訴我！去年9月日本全家炸雞就進台灣了，限定20間店。今天來台中演講，台中高鐵的全家忽然看到熟悉的身影！」哀怨沒人跟他說台灣全家開賣日本黃金腿排之餘，也感動曝光口感，「味道和日本一模一樣！」

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今（28）日他又發文，貼心分享全台有賣日本黃金腿排的全家門市，「昨天很多朋友問，哪些台灣的分店有賣日本來的Famichiki？」並說他查詢時，發現去年9月剛推出似乎是限定20間分店，「但我在全家app查詢有『SO HOT炎選』的分店，目前遠超過20間，且到處都有（台北市竟然只有四間，難怪我毫無所覺）。」

不過，他也坦言不確定是否有「SO HOT炎選」櫃位，就代表有日本黃金腿排，還是要自己去看一下才知道。林氏璧還在留言處強調，「這篇絕對不是業配喔！這篇是出於我長年以來對日本全家炸雞的愛。」

貼文曝光後，大票日本全家腿排控秒暴動，「一早看到這消息，真的可以解解口慾」、「感謝分享，看了才發現我家附近也有欸」、「在台灣也吃得到了」、「經過超商的時候，這一格都是空的」、「真的是日本進的喔？我們這裡的全家是今年才有賣」、「去了台中高鐵那麼多次，我竟然都沒注意到」、「下個月要去台中高鐵，絕對要吃，筆記！」

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