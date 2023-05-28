幕後／侯友宜、王金平閉門晤談內容曝光！　眾人拱他當競總主委

▲侯友宜赴王金平高雄路竹老家「早餐會」。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／高雄報導

國民黨宣布徵召新北市長侯友宜代表參選2024總統，為鞏固南台灣票源，侯友宜一早就到高雄路竹拜會立法院前院長王金平，兩人相談甚歡。在「早餐會」前兩人及地方民代先進王金平家中晤談。據了解，會中王金平特別要侯未來需要多談兩岸論述，此外，眾人更希望王金平未來當侯的競選主委，「王金平掛起來，陸軍就會很不一樣了」。

「王金平早餐會」出席的包括智庫執行長柯志恩、前立委侯彩鳳、市黨部主委黃昭順、前立委吳光訓，前高雄市議長黃啓川、國民黨立委吳怡玎，企業代表的吳榮彬、林高煌，學界的廖財固，以及國民黨白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊，另也包含要參選立委的陳美雅、曹桓榮、李明璇等人。

▲國民黨白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊 。（圖／記者崔至雲攝）



一行人約7點58分進入王金平家中，大約晤談25分鐘後，再前往餐廳用餐。侯與王出來前，特別在媒體前面握手合影，展現團結氣勢。

據悉，閉門會晤主要是侯友宜在向地方人士發表自己未來的政策論述。至於王金平則表示，選舉大家要互相合作，也要全力支持，立委、總統要綁在一起，才能贏得勝選，此外也要侯友宜多加強自己的兩岸論述。

另，對於現在外界認為的「郭台銘心結」，王金平也建議侯友宜「他要自己多努力」。

席間，與會人員更要王金平出來當侯友宜的競選主委，不過王金平認為，他不想要檯面化，認為可以私下協助侯友宜即可，王金平則希望由柯志恩當主委、黃昭順當總幹事，即可佈局柯2026的高雄市長選舉。

不過與會人員認為，王金平還是有份量，「王金平掛起來，陸軍就會很不一樣了」。



