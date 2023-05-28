瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

▲瑪娃來勢洶洶。（圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風瑪娃周一起開始北轉，要變天了！中央氣象局預報員陳伊秀表示，周一下半天到周二可能發布海上颱風警報，另依照目前預報路徑和7級風暴風圈，不會發布陸上警報，除非颱風往西偏。換言之，代表放颱風假的機率低。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（28日）各地多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，午後各地山區有零星短暫陣雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周一到周四颱風外圍環流影響，東半部、恆春半島和大台北地區有短暫陣雨，東北部可能有局部大雨機率，其他地區多雲到晴，午後南部和各地山區有局部短暫陣雨；周五、周六北部、東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

陳伊秀表示，瑪娃今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，未來往西北西移動，大約周一、周二開始北轉，可能在周一下半天到周二發布海上警報，周二、周三是比較靠近台灣的時間；另外，依照目前預報路徑和7級風暴風圈，不會發布陸上警報，除非颱風往西偏。

氣象局提醒，今起基隆北海岸、南部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，尤其基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海將有3米以上浪高。

▲▼瑪娃今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，周一起開始北轉。（圖／氣象局）

▼未來一周降雨預測。（圖／氣象局）

