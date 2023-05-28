　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瑪娃變「大眼颱」迴轉！1圖看各國路徑　暴風圈侵襲率曝

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

▲瑪娃變「大眼颱」。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

瑪娃將大迴轉！氣象專家吳德榮表示，強烈颱風瑪娃已轉變成「大眼颱」，要持續觀察其威脅。根據中央氣象局最新預報，各縣市受7級風暴風圈侵襲機率，以蘭嶼72％最高，之後依序為綠島65%，台東、恆春62%，屏東、花蓮54%，高雄51%。

▼最新各國模式模擬颱風路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝typhoon2000）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，瑪娃眼牆雲頂溫度增暖，微波頻道雲圖則顯示經過一次眼牆置換，已轉變為大眼颱，皆代表其強度緩慢減弱中，在最接近台灣時，將維持中颱的強度。

吳德榮說，最新中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，預測瑪娃偏西北西進入巴士海峽，將轉偏北進行，周一逐漸進入鞍形場，移速減慢，不確定範圍（紅框）擴大。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）、美國（GEFS）10天系集模式模擬圖皆顯示，瑪娃的系集平均路徑（粗黑線）周一逐漸接近巴士海峽，將減速並逐漸迴轉，各別系集路徑（細線）則分散在粗黑線的東、西兩側，顯示轉彎之後的系集平均路徑，可能還是有很大誤差，應持續密切觀察。

（圖／翻攝Weathernerds）

▲▼最新歐洲（上圖）、美國（下圖）模式系集模擬。（圖／翻攝Weathernerds）

（圖／翻攝Weathernerds）

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周一至周五颱風在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動；周一迎風面大台北、東北部轉有局部陣雨，中南部及花東天氣仍穩定；周二至周五迎風面北部、東半部及山區有局部陣雨，背風面中南部平地天氣穩定。

吳德榮分析，如果瑪娃的路徑更為偏西、更貼近台灣，中南部平地才會有影響，而其他各地受影響的程度也會加劇，應隨時注意資料的修正。

▼各地區暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

另根據氣象局最新預報，各縣市受7級風暴風圈侵襲機率，以蘭嶼72％最高，之後依序為綠島65%，台東、恆春62%，屏東、花蓮54%，高雄51%，至於其他縣市則低於50%。

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出提到，瑪娃今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，未來往西北西移動，大約周一、周二開始北轉，可能在周一下半天到周二發布海上警報，周二、周三是比較靠近台灣的時間；另外，依照目前預報路徑和7級風暴風圈，不會發布陸上警報，除非颱風往西偏。

▼暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
汪小菲直播失控狂飆髒話！　她緊急斷線
超商浩克控警虐待人！首現身「6字回應」是否提告　扛12道傷參
瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝
坎城影展揭曉！亞裔狂掃4大獎　役所廣司奪影帝「史上第二人」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

瑪娃變「大眼颱」迴轉！1圖看各國路徑　暴風圈侵襲率曝

海大附中畢冊封面　竟出現五星旗

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

黃仁勳路邊點歌直播！　曝超愛Lady Gaga這首歌

國小作業題「5詭異符號」求解答！爸媽被考倒　神人畫1條線秒破解

臉書驚見「黃仁勳股票交流群」　他傻眼：詐騙集團很follow時事

陳明通涉論文指導不周、申請退休　台大校長證實：已有決議

巨無霸雞蛋敲開「裡面還有一顆」！獨特影片曝光　原因惹鼻酸

強颱瑪娃走向漸明朗！4天「東雨西酷熱」全台警戒　最快後天發海警

懷舊飲料「南韓霸氣上架」！台灣超商卻沒賣　內行人解答原因

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

癱瘓12年...他從輪椅「重新站起來了」！最新研究曝光

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

李坤城兒控林靖恩「逼婚搶遺產」　指她精神不穩「神主牌險摔爛」已請律師

新北垃圾車逆向闖紅燈　環保局：立即調職！

瑪娃變「大眼颱」迴轉！1圖看各國路徑　暴風圈侵襲率曝

海大附中畢冊封面　竟出現五星旗

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

黃仁勳路邊點歌直播！　曝超愛Lady Gaga這首歌

國小作業題「5詭異符號」求解答！爸媽被考倒　神人畫1條線秒破解

臉書驚見「黃仁勳股票交流群」　他傻眼：詐騙集團很follow時事

陳明通涉論文指導不周、申請退休　台大校長證實：已有決議

巨無霸雞蛋敲開「裡面還有一顆」！獨特影片曝光　原因惹鼻酸

強颱瑪娃走向漸明朗！4天「東雨西酷熱」全台警戒　最快後天發海警

懷舊飲料「南韓霸氣上架」！台灣超商卻沒賣　內行人解答原因

快訊／國1今早「3車追撞」　大回堵

汪小菲直播暴走狂飆髒話！　情緒失控出手「去一邊去」女主持緊急關閉

瑪娃變「大眼颱」迴轉！1圖看各國路徑　暴風圈侵襲率曝

海大附中畢冊封面　竟出現五星旗

美麗信花園酒店疫後調整營運策略　餐飲升級、加強開發韓籍旅客

超商浩克控警虐待　中壢警分局回應了

影片曝！新加坡南航遭爆「歧視中國客」　櫃台辱罵對方是狗

台灣高中生太香！日職加入「錢鬥」進場搶大物

夏日度假必備的時髦行頭　CELINE全海邊最有型、LV香水新成員美呆了

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

生活熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

開業39年！手搖飲名店「雙江茶行」歇業

「超愛抓龍筋」男友喊舒服！苦主：不會想去第2次

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

瑪娃走向漸明朗！4天防東雨西酷熱

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

好市多減重神物長滿蟲！女噁到快吐

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

強颱最近時刻曝！雨彈狂轟4天

稱南部水質異常　「再睡5分鐘」道歉

曹興誠：年輕人買房是最差勁的理財

海底撈變臉成翻臉挨轟！眾人全挺：別瞎公審

更多熱門

相關新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

強烈颱風瑪娃周一起開始北轉，要變天了！中央氣象局預報員陳伊秀表示，周一下半天到周二可能發布海上颱風警報，另依照目前預報路徑和7級風暴風圈，不會發布陸上警報，除非颱風往西偏。換言之，代表放颱風假的機率低。

瑪娃走向漸明朗！4天防東雨西酷熱

瑪娃走向漸明朗！4天防東雨西酷熱

強颱最近時刻曝！雨彈狂轟4天

強颱最近時刻曝！雨彈狂轟4天

瑪娃最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

瑪娃最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

開業39年！手搖飲名店「雙江茶行」歇業

閨蜜懷孕無法出國　他狂傳美照遭封鎖

「超愛抓龍筋」男友喊舒服！苦主：不會想去第2次

河北派出所發生大爆炸！4警罹難

快備份！　蘋果宣布「我的照片串流」7／26關閉

騎士被抓「18張罰單拖地」簽不完

夜尿症「3警訊」！　醫點名：晚上醒來尿超過2次小心

撿到胖黑狗！養3個月神奇變虎斑

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

2歲童被判終身監禁　全因「爸媽有聖經」

更多

最夯影音

更多
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面