瑪娃變「大眼颱」迴轉！1圖看各國路徑　暴風圈侵襲率曝

▲瑪娃變「大眼颱」。（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

瑪娃將大迴轉！氣象專家吳德榮表示，強烈颱風瑪娃已轉變成「大眼颱」，要持續觀察其威脅。根據中央氣象局最新預報，各縣市受7級風暴風圈侵襲機率，以蘭嶼72％最高，之後依序為綠島65%，台東、恆春62%，屏東、花蓮54%，高雄51%。

▼最新各國模式模擬颱風路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，瑪娃眼牆雲頂溫度增暖，微波頻道雲圖則顯示經過一次眼牆置換，已轉變為大眼颱，皆代表其強度緩慢減弱中，在最接近台灣時，將維持中颱的強度。

吳德榮說，最新中央氣象局颱風路徑潛勢預測圖顯示，預測瑪娃偏西北西進入巴士海峽，將轉偏北進行，周一逐漸進入鞍形場，移速減慢，不確定範圍（紅框）擴大。

吳德榮指出，最新歐洲（ECMWF）、美國（GEFS）10天系集模式模擬圖皆顯示，瑪娃的系集平均路徑（粗黑線）周一逐漸接近巴士海峽，將減速並逐漸迴轉，各別系集路徑（細線）則分散在粗黑線的東、西兩側，顯示轉彎之後的系集平均路徑，可能還是有很大誤差，應持續密切觀察。

▲▼最新歐洲（上圖）、美國（下圖）模式系集模擬。（圖／翻攝Weathernerds）







吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，周一至周五颱風在巴士海峽迴轉，並偏北緩慢移動；周一迎風面大台北、東北部轉有局部陣雨，中南部及花東天氣仍穩定；周二至周五迎風面北部、東半部及山區有局部陣雨，背風面中南部平地天氣穩定。

吳德榮分析，如果瑪娃的路徑更為偏西、更貼近台灣，中南部平地才會有影響，而其他各地受影響的程度也會加劇，應隨時注意資料的修正。

▼各地區暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）



另根據氣象局最新預報，各縣市受7級風暴風圈侵襲機率，以蘭嶼72％最高，之後依序為綠島65%，台東、恆春62%，屏東、花蓮54%，高雄51%，至於其他縣市則低於50%。

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出提到，瑪娃今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，未來往西北西移動，大約周一、周二開始北轉，可能在周一下半天到周二發布海上警報，周二、周三是比較靠近台灣的時間；另外，依照目前預報路徑和7級風暴風圈，不會發布陸上警報，除非颱風往西偏。

▼暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）