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瑪娃路徑「略偏台灣多一點」　回馬槍機率曝

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲強颱瑪娃來勢洶洶。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書發文，分享最新歐洲系集模式預測圖表示，強烈颱風瑪娃的預測路徑上也略偏台灣多一點，今天（28日）到周一的發展會是關鍵！氣象粉專則說，瑪娃回馬槍「不能說不可能」，但機率很低就是了。

▼彭啟明說，瑪娃的預測路徑上也略偏台灣多一點。（圖／翻攝彭啟明臉書）

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（圖／翻攝彭啟明臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，最新歐洲模式收束了，發散的情況收斂很多，表示數值模式的成員看法逐漸有了共識，不確定性正在降低中。

台灣颱風論壇說，瑪娃「垂直北轉機率最高」，剩下轉向的角度跟位置，東部防風雨，西部防酷熱，「至於回馬槍，不能說不可能，但機率很低低低低低低低就是了。」

中央氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出提到，瑪娃今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1100公里海面上，未來往西北西移動，大約周一、周二開始北轉，可能在周一下半天到周二發布海上警報，周二、周三是比較靠近台灣的時間；另外，依照目前預報路徑和7級風暴風圈，不會發布陸上警報，除非颱風往西偏。

▼台灣颱風論壇指出，瑪娃「垂直北轉機率最高」。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書

（圖／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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