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狂酸中俄兩大國「懷有虛幻歷史想像」！薛瑞元曝和立陶宛會談有共鳴

▲▼衛福部5/27舉行世衛行動團返國記者會，衛福部長薛瑞元出席說明。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部5/27舉行世衛行動團返國記者會，衛福部長薛瑞元出席說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台灣已經連續7年沒有獲邀參與世界衛生大會（WHA），衛福部長薛瑞元率世衛行動團前往日內瓦當地發聲，且於今（27）日返國舉辦記者會。薛瑞元提到，行動團在日內瓦期間與多國舉辦雙邊論壇達40場，還特別點名與立陶宛的會面特別有同理心，因為台灣和立陶宛同時面對東西兩個大國（中國、俄羅斯），這兩國都懷有「虛幻歷史想像」。

衛福部今召開世衛行動團返國記者會，薛瑞元說明時提到，世衛行動團在日內瓦成果不錯，和重要國家之間互相交談、交換意見，但還是非常遺憾，沒有辦法進入世界衛生大會現場，去做實質參與，也意味往後還有很多要努力的空間。

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薛瑞元行前受訪曾表示，今年將打破過去與理念相同國家交流的作法，進一步擴展交流範圍到其他中立國，如穆斯林國家等，多交朋友以獲得支持。被問及本次雙邊會談狀況，薛瑞元坦言擴大交友圈不是一蹴可及，不過這次雙邊會談多達40場，比去年增加，有些國家不希望被對外公開，不過他另特別點名和美國、立陶宛的會面相當重要。

「和立陶宛會談的過程中，我們兩邊都很有同理心。」薛瑞元說，和對方的衛生部長共同提到一個觀念，台灣和立陶宛同時面對東西兩個大國，這兩國都懷有虛幻的歷史想像，這點立陶宛在烏俄戰爭之後感受也很深。

▲▼世衛行動團返國記者會，由左到右依序是衛福部國合組技監兼主任劉麗玲、健保署長石崇良、衛福部長薛瑞元、疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲世衛行動團返國記者會，由左到右依序是衛福部國合組技監兼主任劉麗玲、擔任行動團發言人的健保署長石崇良、衛福部長薛瑞元、疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

薛瑞元表示，新冠疫情期間立陶宛多次表達對台灣支持，遭到中國經貿報復，無預警中止立陶宛貨品進口，事件發生後台灣立刻義氣相挺，薛笑說「那一陣子台灣人喝了不少立陶宛蘭姆酒、啤酒和巧克力」。而自從那次事件後，雙方就更密切了，相關MOU簽署也在進行中。

另提到美國，薛瑞元表示，我方特別感謝美國國會外交委員會提出對於聯合國的2758決號決議，和中國所解釋不同，這可說是非常重大的突破。

薛瑞元進一步解釋，因為全世界各國對2758號決議瞭解並不多，以往都偏向中國一面之詞，接受中國的解釋，這樣讓台灣要加入世界相關組織缺乏堅實法律基礎。但美國帶頭去談這件事，也對解釋基礎做一個澄清，2758號決議只是解決聯合國代表權問題，而非中國所解釋的包山包海，加入世界其他全球性組織並不在函示範圍內。

薛瑞元說，這也是我方往後可以努力的方向，和美國一起對相關國家提出不同於中國的解釋，對相關工作推動也會比較順利。

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