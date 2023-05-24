　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基層警擬發動「治安消極日」！律師酸爆：私刑被懲處就集體擺爛

▲▼「超商浩克」遭警棍抽打12下滿臉血　新影片瘋傳爆執法過當。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲中壢警員持棍痛毆「超商浩克」，被認為執法過當，遭記過、法辦。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市中壢警分局2名員警上周六（20日）上午處理朱姓健身教練大鬧超商案，其中王姓員警在過程中因涉及持警棍還擊朱男，事後遭到記過2次與依傷害罪嫌函送偵辦，引發兩極看法，如今更有基層員警要發動「治安消極日」表達不滿。對此，網紅律師「巴毛」開酸，「台灣警察真的讚到不行，因為有人違法私刑被懲處，決定集體擺爛。」

中壢警分局基層員警在臉書《靠北POLICE》發文，將於6月1日零時起至4日24時，發起第一波「治安消極日」，以「不查緝績效、不主動開單、不處理分局交辦事項」表達不滿。

PO文還指出，這4天中該簽的表、民眾報案都會如往常一樣處理，請轄內民眾不必擔心權益受損。我們的訴求很簡單，建起撤銷同事記過處分。會發起無作為的串連，主要就是「兄弟有難分長官不挺」，雖然目前人數不多，但希望認同的同仁「自行於上述時段發起即可」。

巴毛律師23日晚間在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，如果「治安消極日」真的是由警察發起，那「台灣警察真的讚到不行，因為有人違法私刑被懲處，決定集體擺爛。叫你們不要違法結果你們決定乾脆不要執法，是不會合法執法484（是不是），我傻眼。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
別再做錯了！　亂充電恐害手機陣亡
瑪娃轉強颱！　暴風圈恐再擴大
葛斯齊回應賀軍翔聲明
日男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基層警擬發動「治安消極日」！律師酸爆：私刑被懲處就集體擺爛

快訊／竹北2女先後墜博愛橋　警消出動救人

女友打麻將被胡牌！基隆男持剪刀「猛刺他頭頸」　要吃逾6年牢飯

汐止「鬼手阿嬤」現身！43秒撈走4塊豬腳　老闆看攤位少一堆報警

日籍男帶鉅款入境未申報！遭海關「沒收1400萬」　上訴結果出爐

新北警再破明仁會堂口　逮捕28人「最小竟是國中生」搜出毒品刀械

闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子：自己負責

棍擊超商浩克被記2小過+法辦　基層警發動「治安消極日」聲援

不滿被狗吠「父子圍毆飼主」41天後他死了　法官傷害罪輕判

「台中最貴便當」商標戰出爐　「金之園」告「金g園」侵權連4敗

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

《中國說唱》瘦子首戰大勝　滿舒克直接告白...大淵：這我兄弟

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

超商浩克遭銬滿臉鮮血 員警K完人拍照視角曝光

基層警擬發動「治安消極日」！律師酸爆：私刑被懲處就集體擺爛

快訊／竹北2女先後墜博愛橋　警消出動救人

女友打麻將被胡牌！基隆男持剪刀「猛刺他頭頸」　要吃逾6年牢飯

汐止「鬼手阿嬤」現身！43秒撈走4塊豬腳　老闆看攤位少一堆報警

日籍男帶鉅款入境未申報！遭海關「沒收1400萬」　上訴結果出爐

新北警再破明仁會堂口　逮捕28人「最小竟是國中生」搜出毒品刀械

闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子：自己負責

棍擊超商浩克被記2小過+法辦　基層警發動「治安消極日」聲援

不滿被狗吠「父子圍毆飼主」41天後他死了　法官傷害罪輕判

「台中最貴便當」商標戰出爐　「金之園」告「金g園」侵權連4敗

快訊／「侯管配」破局！管中閔凌晨表態：妄人們可以休矣

快訊／Netflix對台灣下手了！深夜開鍘「寄生帳號」　每月要多付300元

讓浪子低頭！3星座「天生馭夫達人」　雙魚招數最多

歐盟向最高法院提上訴　要向蘋果追稅4300餘億元

日媒走訪台灣直擊「行人地獄」開罰現場　車禍人均死亡數是日本6倍

中信續戰味全拚4連勝　鄭凱文對決猛威爾

基層警擬發動「治安消極日」！律師酸爆：私刑被懲處就集體擺爛

索尼新一代Vlog神器ZV-1 II來了　18-55mm畫面更廣自拍更強大

城市綠洲與後山花蓮搭永續潮　不約而同推「端午」養生樂

直播一半遭砍！帥氣主播「手掌噴飛」掉地上　血腥影片瘋傳

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

社會熱門新聞

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

女友打麻將被胡！基隆男持剪刀猛刺牌友

闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子

汐止「鬼手阿嬤」現身！43秒撈走4塊豬腳

超商浩克被K到濺血　警「打完人拍照」視角曝光

惡母女毆打凌虐　女看護每天工作21.5hrs

「最美博士」睡人夫告媒體結果出爐

不只5億！知情者爆高中生「獲贈12億土地」

快訊／竹北2女先後墜博愛橋　警消出動救人

獨／1700萬賓利「落地20天」就撞　30歲女車主曝光

「台灣第一媽媽包」創辦人爆坑殺7千萬　竟還高調炫富

保時捷莫名停路中！警急破窗救人一看傻眼

新北1男1女「相距2km」墜樓不治

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

更多熱門

相關新聞

不用電擊槍對付超商浩克　殘酷真相曝光

不用電擊槍對付超商浩克　殘酷真相曝光

身材壯碩的朱姓男子上週六（20）日上午大鬧超商，還爆打2名處理員警成傷，但後員警持棍爆打他引發爭議，有網友質疑警政署不是才配發新式電擊槍，當時值勤員警為何不採用，或可減少雙方受傷機會？桃園市警局23日回應，5天前才獲得新配發拋射式電擊槍共計225支，員警值勤時全身裝備若再加上電擊槍共重約7.5公斤，很難隨身配掛來因應突發事件。

「超商浩克」女友深夜發文　曬工作照討抱

「超商浩克」女友深夜發文　曬工作照討抱

前格鬥選手坦承4年前「爛醉打警察」！

前格鬥選手坦承4年前「爛醉打警察」！

棒打超商浩克　中壢警傷害罪函送檢方偵辦

棒打超商浩克　中壢警傷害罪函送檢方偵辦

給說法／超商浩克事件中警執法過當嗎

給說法／超商浩克事件中警執法過當嗎

關鍵字：

超商浩克治安消極日

讀者迴響

熱門新聞

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

龍象惡鬥到1點終於結束！史上最晚

思樂冰強勢回歸！業者證實了

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

快訊／葛斯齊回應賀軍翔聲明「虛心面對，謝謝指教」

超強運4星座未來一周旺到爆！　

亂充電恐害手機陣亡！5技巧拯救電池健康

女友打麻將被胡！基隆男持剪刀猛刺牌友

闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子

富豪回春內幕　把兒子血液注入體內

更多

最夯影音

更多
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車
凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面