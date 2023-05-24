基層警擬發動「治安消極日」！律師酸爆：私刑被懲處就集體擺爛

▲中壢警員持棍痛毆「超商浩克」，被認為執法過當，遭記過、法辦。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者閔文昱／綜合報導

桃園市中壢警分局2名員警上周六（20日）上午處理朱姓健身教練大鬧超商案，其中王姓員警在過程中因涉及持警棍還擊朱男，事後遭到記過2次與依傷害罪嫌函送偵辦，引發兩極看法，如今更有基層員警要發動「治安消極日」表達不滿。對此，網紅律師「巴毛」開酸，「台灣警察真的讚到不行，因為有人違法私刑被懲處，決定集體擺爛。」

中壢警分局基層員警在臉書《靠北POLICE》發文，將於6月1日零時起至4日24時，發起第一波「治安消極日」，以「不查緝績效、不主動開單、不處理分局交辦事項」表達不滿。

PO文還指出，這4天中該簽的表、民眾報案都會如往常一樣處理，請轄內民眾不必擔心權益受損。我們的訴求很簡單，建起撤銷同事記過處分。會發起無作為的串連，主要就是「兄弟有難分長官不挺」，雖然目前人數不多，但希望認同的同仁「自行於上述時段發起即可」。

巴毛律師23日晚間在臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文表示，如果「治安消極日」真的是由警察發起，那「台灣警察真的讚到不行，因為有人違法私刑被懲處，決定集體擺爛。叫你們不要違法結果你們決定乾脆不要執法，是不會合法執法484（是不是），我傻眼。」