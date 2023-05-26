「超商浩克」首發聲！IG突寫下4字心聲　1舉動洩感情狀況

▲超商浩克20日失控大鬧。（圖／翻攝自記者爆料網）



記者朱祖儀／綜合報導

桃園「超商浩克」朱姓男子近日在超商失控亂砸物品，造成2名警員受傷，引來外界關注。但他交保後神隱數天，昨（25）日突然在IG發限時動態寫下4字心聲，表達內心真實想法，也將IG內感情狀態刪除。

朱男大鬧超商交保後一直保持低調，IG也設成個人帳號，但低調6天後又突然打開，並在限時動態吐露心聲。不過並非解釋在超商失控的原因，而是寫下「我想比賽」，似乎仍相當掛念健身一事。

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▲超商浩克吐露心聲。（圖／翻攝自當事人instagram）



另外，朱男原本在IG自我介紹欄位標記女友帳號，還寫了「My love」，不過事件發生之後，該條說明已消失不見，貼文中也沒有看到2人的甜蜜合照，僅剩他獨自出遊及參加比賽的健壯照片。查看女友IG簡介，也已經將標註朱男的那句說明刪除。

▲超商浩克將感情狀況刪除。（圖／翻攝自當事人instagram）



回顧此起事件，朱男20日上午突然失控大鬧超商，2名員警到場處理，但他仍仗著體格優勢，對著員警揮拳施暴其中一名員警被打到腦震盪。朱男訊後被依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦，檢察官複訊後，以5萬元交保。而員警抽打朱男12下至爆血畫面流出，也被外界質疑執法過當。該員警因執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分並追究相關考核監督不周責任。

事發後，有網友在浩克女友的IG留言「請問有領養野生浩克嗎？」疑似女方友人回應「看不出來已經放生了嗎？」一名網友便追問「真的放養了嗎？」釣出女方本人回「嗯」。另外還有網友心疼女方留言「一群吃瓜群眾關你們什麼事？」女方無奈嘆「對阿= =」。