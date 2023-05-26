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快訊／耗時6年！《礦業法》修法三讀通過　刪除2關鍵霸王條款

▲▼立法院院會 內政部組織法修正草案 三讀 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院礦業法三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

歷時6年、10個會期，立法院今（26日）三讀通過《礦業法》修正案，此次修法包含6大重點，包含：刪除霸王條款（採礦不需經地主同意、申請展延原則核准等）、增訂停止採礦要件、補辦環評、採礦開發各項文書資訊公開供全民監督、原住民族諮商同意指引，以及回饋機制。

根據三讀條文規定，採礦權以20年為限，期滿前2年至1年得申請展限，每次展限不得超過20年。而我國礦業法爭議數十年，此次修法刪除霸王條款，過去採礦不需經地主同意，且業者申請展延主管機關原則核准，讓礦業權者權益過大，此次列入環評監督機制、原住民族諮商同意權。

由於過去礦業用地僅有面積概念，只要是面積之內都是業者可以挖礦的範圍，這次修法則新增開採總量跟採礦高層的限制，礦產變成有限度開採，若業者想擴大開採範圍，就必須要再辦環評。

民進黨立委林淑芬表示，過去一次許可、萬年同意的狀態，終於得到改變，過去糾結在礦業權展限，究竟是延長舊權利還是給予新權利，導致修法無法推進，現在透過礦業用地的定義改變，擴大開採須重新申請環評與踐行原民諮商同意，不再拘泥於20年環評一次，終於解決一次許可、萬年同意的問題。

民進黨立委洪申翰表示，「我的助理說，他20幾歲來立法院就開始關注，到他現在30幾歲了，走到了這一刻，很感動」。時代力量立委陳椒華則說，經過許多人的努力，總算可以打破舊《礦業法》的霸王條款。

環團地球公民基金會指出，此次修法增加利害關係人與其他目的事業主關機關參與空間，改善業者權利過大情況；採礦開發各項文書資訊公開供全民監督，為礦業改革邁出關鍵的一大步。

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